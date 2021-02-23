هرمزگان از استان های شاخص در حوزه آبرسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی به ۵۷ روستای هرمزگان، به صورت ویدئو کنفرانسی این استان را از استان های شاخص در حوزه آبرسانی به مناطق مختلف شهری و روستایی برشمرد و گفت: ارتقا چشم گیر میزان بهره مندی مردم از آب شرب سالم یکی از مصادیق قابل اتکا برای ارزیابی عملکرد مثبت هرمزگان در این حوزه است.

اردکانیان ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان، با اشاره به تامین نیاز ابی هرمزگان از طریق فعال سازی آب شیرین کن ها در هرمزگان، بیان داشت: این اقدام از جمله اقدامات مطلوب در راستای احیای دشت میناب و پیشگیری از اثرات سوء برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی از این منطقه بود.

فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در این آیین گفت: این طرح در چهار شهرستان و در قالب ۱۴ مجتمع آبرسانی و هفت پروژه تک روستایی با صرف اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: با افتتاح این طرح، تعداد ۵۷ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۷۹ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند و شاخص بهره مندی از ۷۵ درصد به ۷۹ درصد ارتقا می یابد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه آبرسانی به مناطق روستایی به دلیل پراکندگی، دشوار و پرهزینه است گفت: در برخی مناطق بدلیل کوهستانی بودن شرایط سخت است اما با همکاری خوب وزارت نیرو و اقدامات موثر در استان، آبرسانی به روستاها گام های خوبی برداشته شده است.

همتی بیان داشت: به منظوراجرای این طرح آبرسانی، بیش از ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۱۸ کیلومتر اصلاح شبکه، ۱۸۷ کیلومتر توسعه شبکه، سه هزار و ۸۰۰ متر مکعب مخزن، چهارباب ایستگاه پمپاژ اجرا و بیش از ۸۷ لیتر در ثانیه به ظرفیت منابع آب این روستاها افزوده شده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای این طرح تاکنون هفت مجتمع آبرسانی به طور کامل تکمیل و مورد بهره برداری قرارگرفته که چهار مجتمع آن در شهرستان های بندرخمیر، میناب، حاجی آباد و جاسک امروز به اتمام رسیده و در نظر داریم چهار مجتمع آبرسانی دیگر در سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از معاونت عمرانی استانداری و مدیرعامل آبفا هرمزگان، تصریح کرد: از مهمترین پروژه هایی که سالیان اخیر اجرا و به بهره برداری رسید، آبرسانی به روستاهای قشم بوده که در ابتدای دولت تدبیر و امید هیچکدام از روستاهای این جزیره دارای شبکه آب آشامیدنی نبودند که این مهم در این دولت اتفاق افتاد و شاخص برخورداری روستاهای جزیره از صفر به ۸۰ درصد رسید و انشاالله تا پایان دولت بقیه روستاها نیز از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: فاز نخست مجتمع آبرسانی سهران برای آبرسانی به شهر گوهران و ۱۲ روستای مجاور خط انتقال در حال بهره برداری آزمایشی است و تا آخر سال جاری مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.

استاندار هرمزگان بیان کرد: همچنین بهره برداری از آب های شور و نامتعارف با مشارکت بخش خصوصی طی سال های ۹۲ تا ۹۹ رشد چشم گیری داشته به طوریکه هم اکنون بیش از ۲۵ درصد منابع آبی استان از طریق آبشیرینکن و توسط بخش خصوصی تامین می شود.