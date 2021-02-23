نام ۳۰ درصد از مردان خراسان شمالی «علی» است

علی زاهدی نیا در گفتگو با مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردهای جمعیتی در خراسان شمالی، ۴۹۵ هزار و ۵۵۴ نفر از جمعیت استان را مردان و ۴۹۰ هزار و ۷۸۳ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به اطلاعات پایگاه ثبت احوال، ۱۴۶ هزار و ۴۹۱ نفر از ابتدای تأسیس ثبت احوال استان به نام مبارک علی و ترکیبات آن در استان نامگذاری شده‌اند که این رقم حدود ۳۰ درصد از جمعیت مردان در پایان بهمن ماه سال جاری می‌باشد.

وی افزود: طی ۱۱ ماهه سال جاری تعداد ۱۳ هزار و ۹ واقعه ولادت در استان خراسان شمالی به ثبت رسیده است که ۶۲۹ نفر از این تعداد با نام مبارک علی و ترکیبات آن نامگذاری شده‌اند.

زاهدی نیا ادامه داد: پنج نام منتخب مردان در یازده ماهه سال ۹۹، امیر علی، محمد، آریا، امیرحسین و علی می‌باشد که این امر نشان دهنده علاقه و ارادت مردم عزیز استان به خاندان عصمت و طهارت و در واقع بیانگر رفتارهای فرهنگی مردم بر اساس آموزه‌های دینی است.

وی در انتها گفت: جمعیت کل استان تا پایان بهمن ماه سال جاری، ۹۸۶ هزار و ۳۳۷ نفر است.