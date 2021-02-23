نساجی اولین بازیکن خود را از شهر خودرو گرفت

سجاد پیروزپیمان پس از ثبت قرارداد این بازیکن به خبرنگار مهر گفت، جلالی‌راد عصر سه شنبه پس از گفت وگو و مذاکره جدی با ایزد سیف اله پور مدیرعامل تیم نساجی، قرارداد خود را با تیم نساجی مازندران نهایی کرد.

وی افزود: جلالی راد در نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در پنج بازی در درون دروازه تیم شهر خودرو حضور داشت و موفق به سه کلین‌شیت شد.

وی اضافه کرد، که این بازیکن درفصل گذشته نیز به عنوان بازیکن سرباز درتیم فجرشهید سپاسی عضویت داشت.

مسئول روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران اضافه کرد، که از سوی مدیران باشگاه، مذاکره با بازیکن مورد نظر کادر فنی در فضای کاملاً آرام وبدون هیاهو ادامه دارد و پس از قطعی شدن حضور آن وامضا با تیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

پیروزپیمان، از رسانه‌ها وشبکه های اجتماعی نیز درخواست کرد، ازگمانه زنی درخصوص انتقال بازیکنان خاص که باعث تحریک بازیکن و یا مدیربرنامه‌های آنها و بازارگرمی برای تیم خواهد شد، دست بردارند و اجازه بدهند، مسئولان باشگاه با نظر کادر فنی نسبت به جذب بازیکنان توانمند و باکیفیت برای تیم نساجی اقدام کنند.

تیم فوتبال نساجی مازندران تا پایان نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با کسب ۹ امتیاز از ۱۵ مسابقه دررده پانزدهم جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفت.

مسئولان این باشگاه وعده دادند، درنقل وانتقالات نیم فصل حداقل ۹ بازیکن جدید را به خدمت خواهند گرفت.