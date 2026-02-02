پوشش ۹۰ درصدی اینترنت روستایی در شاهرود و میامی

علیرضا نعیمی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به شهرستان شاهرود از پوشش ۹۰ درصدی اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار در دو شهرستان شاهرود و میامی خبر داد و بیان کرد: این اقدام به توسعه ارتباطات و به خصوص کسب و کارهای روستایی الکترونیک و بازار روستاها، کمک شایانی می کند.

وی با بیان اینکه این روستاها همگی از اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات برخوردار هستند، افزود: از ۱۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار شاهرود و میامی تحت پوشش نمایندگی اوپراتورهای تلفن همراه، ۱۱۰ روستا دارای اینترنت پرسرعت هستند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان درباره طرح توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کارها نیز توضیح داد: در برخی مناطق مانند شهرهای شاهرود، میامی و بسطام طرح شبکه فیبر نوری به میزان ۱۰۰ درصد اجرا شده است.

نعیمی صدیق با بیان اینکه ارتقای کیفیت اینترنت ثابت، هدف این طرح است، افزود: در شهرستان های شاهرود و میامی مانند دیگر نقاط استان سمنان امکان بهره‌مندی متقاضیان از سرویس فیبر نوری در کوتاه‌ترین زمان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه پوشش تلفن همراه برخی روستاها و جاده های مواصلاتی شهرستان های شاهرود و میامی در دستور کار قرار دارد، افزود: برای توسعه سایت‌های جدید و رفع مشکلات ارتباطی نیز اقداماتی صورت گرفته که البته نیاز به همکاری همه دستگاه های ذیربط داریم.

به گزارش مهر، روستاهای شهرستان های شاهرود و میامی در ابتدای انقلاب اسلامی در زمره محروم ترین روستاهای استان و حتی کشور محسوب شده و از کمترین و بدیهی ترین امکانات هم بهره مند نبوده اند امروز اما این روستاها به خدماتی مانند خانه بهداشت، راه آسفالته، اینترنت پرسرعت و ... بهره مند هستند.