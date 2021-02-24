به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی در تشریح اقدامات این جمعیت در زلزله سی سخت گفت: از اولین ساعات پس از وقوع زمین لرزه ۵.۶ ریشتری در سی سخت، همکاران و امدادگران هلال احمری و همچنین استاندار کهگیلویه و بویراحمد در شهر سی سخت حضور پیدا کردند که می‌توان گفت این اقدام، یکی از سریع‌ترین زمان‌های حضور امدادگران و مسئولان در صحنه حوادث کشور بوده است.

ارزیابی حادثه؛ اولین اقدام برای آغاز عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان

وی افزود: مطابق پروتکل‌های امدادی، ارزیابی اولیه از خسارات احتمالی حادثه در اولویت قرار گرفت و به سرعت و در همان دقایق اولیه پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر در شهر و روستاهای آسیب دیده حضور پیدا کردند. علاوه براین، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر با توجه به حضور دبیرکل جمعیت و رئیس سازمان امداد و نجات در استان فارس، در همین استان فعال شد و دبیرکل با سراسر کشور ارتباط همزمان ویدئو کنفرانس برقرار کرده و به استان‌های معین فراخوان داد. تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر هم بلافاصله برای حضور در منطقه آماده شدند.

حضور مسئولان ارشد هلال‌احمر در صحنه حادثه

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: ساعت یک بامداد پنجشنبه و تنها ساعاتی پس از زلزله، معاون پشتیبانی و معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر در شهر سی‌سخت حضور پیدا کردند و تا حدود سه صبح در جلسه با استاندار، وضعیت حادثه، خسارات و نحوه امدادرسانی بررسی شد. در این جلسه موضوع برپایی اردوگاه اسکان اضطراری در ۲ سالن مسقف ورزشی در سی سخت هم مطرح و این اردوگاه برپا شد.

همتی افزود: حضور به موقع تیم‌های عملیاتی و امدادی از نکات مثبت در پوشش امدادی حادثه سی سخت بود. به طور مثال برق منطقه با حضور تیم‌های امدادرسان ظرف یک ساعت پس از وقوع حادثه وصل شد اما اقلیم خاص منطقه؛ برودت هوا، بارش برف و … اسکان اضطراری حادثه دیدگان را با سختی مواجه کرد. ما نگران مرگ و میر هموطنان بودیم که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده و پیش لرزه خفیف، موجب هوشیاری مردم شده بود. تنها تعدادی از هموطنان در زمان وقوع زلزله به دلیل فرار از منازل، مجروح یا مصدوم شدند که با تلاش نیروهای اورژانس، اکثر این مصدومان، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه روز دوم پس از وقوع زلزله، موضوع اسکان اضطراری حادثه دیدگان ادامه یافت، تاکید کرد: با توجه به اینکه مدیران ارشد هلال احمر از همان ساعات اول در منطقه زلزله زده حضور داشتند و استاندار و تیمشان هم به شرایط منطقه آشنایی کامل داشتند، سی‌سخت به ۹ منطقه عملیاتی تقسیم شد و کار امدادرسانی در این مناطق ادامه پیدا کرد.

نظارت بر روند توزیع اقلام زیستی و امدادی میان حادثه‌دیدگان

همتی گفت: با توجه به اینکه در این حادثه، ریزش آوار و آواربرداری و همچنین فوتی نداشتیم، معابر نیز باز بود، تنها، موضوع امداد و نجات و اسکان اضطراری حادثه دیدگان که هلال احمر متولی آن است، مطرح شد. بنابراین تیم‌هایی مرکب از اعضای هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای مردمی برای نظارت بر توزیع اقلام امدادی و زیستی ازجمله چادر و بسته‌های غذایی در مناطق ۹ گانه تشکیل شد تا این تیم‌ها بر روند توزیع اقلام امدادی نظارت داشته باشند.

بازسازی مناطق حادثه دیده برعهده بنیاد مسکن است

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به توزیع ۳۸۰۰ چادر میان هموطنان و ۲۲۰۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته در سی سخت تاکید کرد: توزیع اقلام و اسکان حادثه دیدگان انجام شده و با توجه به اینکه توزیع کانکس از وظایف هلال احمر نیست و این جمعیت، امداد و نجات، توزیع اقلام امدادی و زیستی و اسکان اضطراری حادثه دیدگان را برعهده دارد، بعد از این، بازسازی مناطق برعهده دوستان بنیاد مسکن است. اما می‌توان گفت یکی از سریع‌ترین اقدامات امدادی در این منطقه انجام شد که حاصل آشنایی به کار و همدلی و همکاری خوب میان دستگاه‌های متولی بود.

همتی همچنین افزود: تجربه توزیع خانه به خانه اقلام امدادی؛ تجربه موفقی بود. درست است که مشکلاتی در توزیع وجود داشت اما مطمئن بودیم که اقلام امدادی و زیستی لازم به دست همه مردم آسیب دیده می‌رسد.

دلایل وقفه در روند توزیع چادرهای امدادی

رئیس جمعیت هلال احمر به ایجاد وقفه در روند توزیع چادرهای اسکان نیز اشاره کرد و گفت: در روزهای دوم و سوم پس از وقوع حادثه، در اسکان حادثه دیدگان وقفه کوتاهی ایجاد شد و بحث اسکان اضطراری و توزیع چادر با مشکل مواجه شد به این دلیل که برخی افرادی که از سایر مناطق بودند، با ایجاد اختلال در امنیت، مانع توزیع اقلام می‌شدند. بر همین اساس ما با سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور صحبت کردیم و خواستار ایجاد امنیت در منطقه شدیم. با حضور قائم مقام سردار اشتری در منطقه، روند توزیع اقلام، نظم مناسبی پیدا کرد.

افزایش موجودی انبارهای امدادی هلال احمر در سال جاری

همتی به افزایش موجودی انبارهای امدادی هلال احمر نیز اشاره کرد و گفت: از اول سال تا امروز، موجودی انبارهای امدادی از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و اقلام امدادی برای پوشش این حادثه به میزان لازم موجود بوده اما موضوع این است که متاثرین حادثه حدود ۲۴ هزار نفر و ۷ هزار خانوار هستند که این رقم، قابل توجه است.

وی با تاکید بر اینکه همچون تمام بحران‌های دیگر، نارضایتی‌هایی از نحوه توزیع اقلام وجود دارد، افزود: این اعتراض‌ها را می‌پذیریم و هر میزان چادر، پتو، بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته و … که استاندار و مدیرعامل هلال احمر استان درخواست کنند، ما در خدمت مردم شریف سی سخت بوده و حاضر به کمک هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: با توجه به اقلیم منطقه، باید هرچه سریع‌تر بازسازی منازل آسیب دیده از سوی متولیان امر آغاز شود. مردم هم باید بپذیرند که با وقوع حادثه، چادرها را تحویل بگیرند. همین شرایط در زلزله ورزقان هم بود اما با وجود توزیع حدود ۲۰۰۰ چادر در دو روز اول پس از وقوع زلزله و علیرغم درخواست امدادگران برای کمک به برپایی چادرها در منازل حادثه دیدگان، این چادرها برپا نشده بود. بسیاری از آسیب دیدگان نیز چادرهای هلال احمر را تحویل نمی‌گرفتند و اعلام عدم نیاز می‌کردند. شاید به این دلیل که اسکلت منازل آسیبی ندیده بود و اینکه مردم منطقه ترجیح می‌دادند در این شرایط، منزل اقوام و آشنایان خود باشند.

پیشنهاد رئیس جمعیت برای تسریع در روند امدادرسانی به حادثه دیدگان

همتی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که در صورت موافقت سردار اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی کشور، در حوادث بعدی از همان ابتدای وقوع حادثه و بدون تأخیر، یگان‌های ویژه استان‌های مجاور بر ایجاد امنیت در منطقه حادثه دیده نظارت داشته باشند تا کار توزیع اقلام امدادی و زیستی با مشکل مواجه نشود. این نیروها، بومی منطقه هستند و با مردم همان منطقه آشنایی دارند بنابراین با این اقدام، روند امدادرسانی قطعاً سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

رئیس جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: تا هر زمان که لازم باشد، هلال احمر در کنار مردم زلزله زده سی سخت می‌ماند.