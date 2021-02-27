تامین همزمان اکسیژن ۶۵ هزار بیمار/وضعیت فرسودگی بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی نژاد، در حاشیه بازدید از پروژه رو به اتمام مهدی کلینیک تهران، گفت: پروژه مهدی کلینیک در اواسط کار با پیچیدگی‌هایی همراه شد که ما با دستور وزیر ورود کرده و با کمک سایر دوستان ساماندهی‌های لازم را ایجاد کردیم.

وی همچنین از اتمام ۲۸۰ پروژه درمانی و ۱۱۰۰ پروژه بهداشتی در کشور تا تیرماه ۱۴۰۰ خبر داد و تصریح کرد: انصافاً در سال‌های اخیر وعده دولت در اینکه سلامت مردم اولویت درجه یک کشور شود تحقق یافته است و پیشرفت‌های زیادی هم در بخش سلامت و هم محیط زیست صورت گرفته است و از این منظر دولت کارنامه درخشانی دارد که نمود آن را در پاندمی کرونا دیدیم. در حالی که بسیاری از کشورهای برجسته جهان در برابر این بیماری زانو زدند. اگر نبود این زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری، توسعه بهداشت و درمان تا این حد میسر نبود. خدا را شاکریم که به ما توفیق خدمت داد.

تقوی نژاد با بیان اینکه در پیشبرد این پروژه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان امام خمینی (ره)، کمک‌های شایانی کردند، تصریح کرد: در حال حاضر پروژه‌های بهداشتی و درمانی زیادی را در حوزه سلامت پیش می بریم. زمانی که گزارش پروژه‌ها را خدمت رئیس جمهوری ارائه می‌کردم، ایشان فرمودند من در تمام بخش می گویم که تحول ایجاد شده، اما در نظام سلامت و توسعه زیرساخت‌های بخش بهداشت و درمان، انقلاب ایجاد شده است.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: عمر ساختمان‌ها از حدود ۲۴ سال به حدود ۱۰ سال رسیده، نرخ فرسودگی بیمارستان‌ها از ۵۳ درصد به زیر ۴۰ درصد رسیده است و ۹۴ درصد بیمارستان‌هایی که فرسودگی داشتند و نیاز به بازسازی داشته و در برابر زلزله و سایر بلایا مقاومت لازم را نداشتند، عمدتاً شناسایی شده و مشکلات به میزان زیادی رفع شده است.

وی ادامه داد: آنچه که تحت عنوان ظرفیت اکسیژن ساز در کشور داریم، قبل از سال ۹۲ حدود ۹۲ هزار لیتر در دقیقه بود، اما در سال ۹۹ حدود ۹۸ هزار لیتر در دقیقه اکسیژن ساز ساختیم، یعنی ما در یک سال که سال تحریم اقتصادی و فشار حداکثری بوده، به اندازه قبل از سال ۹۲ در این بخش ظرفیت ایجاد کردیم و اکنون ظرفیت اکسیژن ساز ما، ۳۹۰ هزار لیتر در دقیقه است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: قبل از سال ۹۲ به ۲۰ هزار نفر همزمان می‌توانستیم اکسیژن برسانیم، اما اکنون ۶۵ هزار نفر به طور همزمان می‌توانند اکسیژن دریافت کنند. این موفقیت از دستاوردهایی است که در این دولت حاصل شد.

تقوی نژاد تصریح کرد: حدود ۳۵ درصد از ظرفیت تخت‌های ویژه ما در سال جاری ایجاد شده است، ۶۵ درصد از ظرفیت تخت‌های ویژه ای که در حال حاضر داریم مربوط به همین دولت است.

وی با بیان اینکه باید پذیرفت که چند بیمارستان در تهران فقط متعلق به شهروندان تهرانی نیست بلکه متعلق به تمام کشور است، گفت: جمعیت بیش از ۲ میلیونی غرب تهران قبل از این دولت، هیچ تخت بیمارستانی نداشت، درحالیکه امروز ۵ پروژه را در غرب تهران پیش می بریم. شهر قدس دو هفته پیش افتتاح شد، ملارد تا پایان سال جاری و فردیس تا پایان بهار ۱۴۰۰ افتتاح می‌شوند و پروژه دوم اسلامشهر و شهریار نیز در حال پیشرفت فیزیکی قابل قبول است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار کرد: اگر اعتبارات لازم در اختیارمان قرار گیرد، ۳۸۰۰ تخت بیمارستانی در شهر تهران تا پایان این دولت می‌توانیم راه اندازی کنیم.

وی در پایان گفت: در تلاش هستیم تا منابع مورد نیاز برای تأمین تجهیزات این پروژه‌ها را نیز دریافت کنیم تا در کنار عشق و دلدادگی کادر بهداشت و درمان برای خدمت به مردم عزیز کشورمان، زیر ساخت‌هایی قوی در حوزه سلامت نیز فراهم کنیم.