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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۱۷

تعیین سرپرست برای نایب رئیس اول و دوم؛

شهره موسوی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال شد

شهره موسوی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال شد

شهره موسوی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال انتخاب شد و حیدر بهاروند هم به عنوان سرپرست نایب رئیسی دوم کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز یکشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد و در پایان رای گیری مرحله دوم شهاب الدین عزیزی خادم با کسب ۴۹ رای به عنوان رئیس آینده این فدراسیون انتخاب شد.

بعد از معرفی رئیس جدید فدراسیون، رای گیری برای پست نایب رئیسی شروع شد.

عزیزی خادم برای پست نایب رئیس بانوان شهره موسوی را معرفی کرده بود و به این ترتیب رای گیری از مجمع فقط در این بخش صورت گرفت. موسوی به عنوان تنها گزینه این بخش، از ۸۷ رای صاحب ۷۰ رای شد تا به عنوان نایب رئیس بانوان معرفی شود. ۱۷ رای هم باطله بود.

از آنجا که عزیزی خادم برای نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم گزینه‌ای را معرفی نکرده بود، طبق قانون برای این دو پست باید سرپرست تعیین شود تا در مجمع بعدی فدراسیون فوتبال به نواب رئیس پیشنهادی رای داده شود. البته عزیزی خادم حیدر بهاروند را به عنوان سرپرست نایب رئیسی دوم انتخاب کرد تا بهاروند همچنان در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ماندنی باشد. 

کد مطلب 5158159

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