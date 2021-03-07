شهرداری زمینه فعالیت گسترده تر سمن های مردمی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه صحن علنی شورای شهر، به روز جهانی حیات وحش در ۱۲ اسفند اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه محیط‌زیست شهری تهران به انجمن یوزپلنگ ایرانی کمک کرده و فضایی را در اختیار آنها قرار داده بود. متاسفانه برخی از واحدها در شهرداری پیگیر هستند این دفتر کوچک و مختصر را که در اختیار این انجمن ملی قرار دارد، به این بهانه که یوزپلنگ چه ربطی به تهران دارد، بگیرند.

رییس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر ادامه داد: این در حالی است که کلانشهرهای دنیا برای حمایت از تنوع زیستی کشورشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و از هزاران ملکی که در اختیار گروه‌های مختلف اجتماعی است، حتماً سهم یک انجمن ملی، در اختیار داشتن یک دفتر مختصر است. البته معاونت اجتماعی و فرهنگی در حال تلاش است که این موضوع را تثبیت کرده و آنها این مجوز را بگیرند.

حسینی میلانی در تذکری در ارتباط با منع فعالیت سمن‌ها در محلات آسیب‌خیز تصریح کرد: براساس خبرهای واصله مبنی بر ایجاد محدودیت بر سر راه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در منطقه ۱۲، فشارهای گوناگونی از سوی برخی نهادها در باب عدم زمینه‌سازی برای فعالیت سازنده سمن‌ها در محله هرندی اعمال شده است.

وی خاطرنشان کرد: ظاهراً برخی سمن‌ها را رقیبی جدی در ساماندهی و بهبود وضعیت محلات آسیب‌خیز می‌دانند و همین مسأله موجب شده ناکارآمدی نهادهای متولی امر مشخص شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: گویا بناست در محله هرندی و سایر محلات آسیب‌خیز تهران برخی تشکیلاتی را مستقر کنند و نتایج فعالیت‌ها و زحمات چندین ساله سمن‌ها را بی‌تاثیر نشان داده و خود دست به کار فعالیت‌های ضربتی و غیر اجتماعی بزنند.

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه ما به عنوان نمایندگان شهر تهران معتقدیم سمن‌ها در منطقه ۱۲ و سایر محلات آسیب‌خیز به‌خصوص محله هرندی دارای کارنامه و سابقه درخشانی هستند، ابراز داشت: شهرداری تهران موظف است زمینه را برای فعالیت بیشتر و کارآمدتر این بخش از جامعه مدنی فراهم کرده و در برابر هرگونه فشار خارج از ساختار مدیریت شهری ایستادگی کند و بدون مجوز شورا هیچ گونه فعالیتی درخصوص ایجاد محدودیت برای سمن‌ها انجام ندهد.

وی اضافه کرد: نقش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این بین بسیار حائز اهمیت است و باید در راستای سیاست‌های ابلاغی شورای شهر اقدام کرده و کلیه امکانات و لوازم فعالیت سمن‌ها در محلات آسیب‌خیز مخصوصاً محله هرندی را فراهم کند.