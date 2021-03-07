به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر پاسدار محمد باقری در پیامی به مناسبت سیزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) اسفند ماه ۱۳۹۹ تاکید کرد: با همت قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، شاهد ارتقای جذابیت و افزایش نشاط و رضایت در دوره خدمت و ارتقای اثربخشی و مهارت‌های شغلی و تخصص‌محور شدن خدمت هستم.

متن این پیام به شرح زیر است:

با سلام به ارواح طیبه شهدای والامقام و روح مطهر حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ ایام عید بزرگ مبعث پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) را گرامی می‌داریم، در آستانه ماه معظم شعبان و خجسته زادروز حضرت علی اکبر (ع) که جشنواره جوان سرباز در نیروهای مسلح متبرک به نام اوست، از خدای کریم و نعیم طلب می‌کنیم نسل جوان جامعه اسلامی را در عرصه‌های ایفای مسئولیت‌های خطیر اجتماعی و ملی یاری بخشد.

دوران سربازی، موسم خودسازی، پرورش استعدادها و فراگیری مدیریت زندگی و نقش‌پذیری‌های اجتماعی و آراستگی جوانان سرباز به زیور فداکاری معنویت، بردباری و تاب‌آوری در رویارویی با سختی‌ها و دشواری‌های فرارو است. برگزاری سیزدهمین جشنواره جوان سرباز در امتداد جشنواره‌های با شکوه گذشته؛ فرصت ارزشمندی است تا سیمای تابناک سربازان مومن، شجاع، دین‌دار، ایمان‌مدار وظیفه‌شناس، قانون‌مدار، فداکار، وفادار و حماسه‌ساز که در منظومه سازمانی نیروهای مسلح در ارتش قهرمان، سپاه مقتدر، نیروی انتظامی سرافراز و وزارت دفاع ارزشمند به نظاره گرفته شود، نقش‌های بزرگ و انکارناپذیری که صحنه‌های استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی تجلی‌گاه آن است.

سلام بر جوانانی که جغرافیای ایران اسلامی از گام‌های استوار و جلوه‌های سربازی آنان برکت و رفعت یافته است و دوشادوش دیگر هم‌رزمان دلاورشان، پیشران آرامش و افتخار پدران و مادران عزیزشان و ضامن عزت و عظمت ایرانیان فهیم و قدرشناس قرار گرفته‌اند.

امروز فراتر از نیروهای مسلح جای جای میهن عزیزمان گواهی می‌دهد، سربازان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود در صحنه‌های نیاز کشور چگونه به مجاهدت و حماسه‌آفرینی پرداخته‌اند؛ حضور در میدان‌های امداد، نجات و خدمات‌رسانی به مردم زلزله‌زده و گرفتار آمده در بلایای طبیعی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، متعهدانه و ایثارگرانه در همراهی با مجاهدان سلامت برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و کمک‌های مومنانه به محرومان و آسیب‌دیدگان از بلیه جاریه کشور، آوردگاه‌های سترگی است که بر فراز آن نام و نقش جوان سرباز ایرانی پرورش یافته در مکتب اسلام نورافشانی می‌کند.

در این فرصت گران‌سنگ خالی از لطف نیست، یادآور شویم که با همت و راهبری قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و همکاری سازمان‌ها و استقبال باشکوه شما جوانان عزیز از طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌‎بینی شده، شاهد ارتقای جذابیت و افزایش نشاط و رضایت در دوره خدمت و ارتقای اثربخشی و مهارت‌های شغلی و تخصص‌محور شدن خدمت و همچنین سرمایه‌اندوزی و دستیابی به آمادگی برای ورود به بازار کار و مسئولیت‌پذیری‌های متنوع و مهم در جامعه هستیم که به شکرانه این نعمت، خدای بزرگ را خاضعانه ستایش می‌کنیم.

با قدردانی از دست‌اندرکاران این رخداد ماندگار و تجلیل و تکریم مقام شریف سرباز و سربازی و تبریک به برگزیدگان جشنواره سیزدهم لازم است رسالت خطیر شما جوانان غیور و غیرتمند به عنوان مخاطبان خاص رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب را در پیمودن مرحله نوین خودسازی جامعه پردازی و تمدن‌سازی یادآور شوم.

آنچه از کلیات این بیانیه بعنوان نقشه راه و قطب‌نمای حرکت ایران و ایرانی در چهل ساله دوم انقلاب برمی‌آید؛ بخش اعظم آن بردوش نسل جوان جامعه بویژه شما عزیزان است که به فضل الهی در آینده پیشرو بایستی در میدان‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و بین‌المللی و نیز عرصه‌های دین، اخلاق، معنویت و عدالت به منصه ظهور برسد و کشور عزیزمان را در ریل پیشرفت و تعالی و قوی شدن به آرمان‌های بلند و مقدس انقلاب و نظام اسلامی نزدیک سازد.

سلامتی، سرافرازی و موفقیت یکایک سربازان عالیقدر و جوانان پرشور و شعور نیروهای مسلح در این صراط مبارک، تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) را از درگاه کبریایی مسئلت می‌کنم.