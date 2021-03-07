امنیت کرمانشاه علت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز در نشست مجمع عمومی خیرین امنیت ساز با بیان اینکه پلیس نیرویی مردمی و مدنی است، اظهار کرد: مجمع خیرین و شهروندان در همکاری با پلیس می‌توانند در تأمین امنیت پایدار نقش آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی افزود: خیرین با کمک‌های مادی و معنوی و به ویژه پشتیبانی فکری و ارائه تجربیات ارزنده برای تأمین آرامش و آسایش مردم، نیروی انتظامی را کمک خواهند کرد و در واقع تشکیل این مجمع نقطه عطفی در فعالیت‌های پلیس است.

استاندار کرمانشاه به نقش مردم در هشت سال دفاع مقدس برای تأمین امنیت و دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی ماهیتی مردمی دارد و در عین اقتدار مردم محور است زیرا در جامعه پویا، فعال و کوشا سلامت و امنیت با مشارکت مردم تأمین می‌شود.

بازوند نیروی انتظامی را مورد اعتماد مردم دانست و تصریح کرد: پلیس با مجموعه اقدامات مؤثر و امنیت آفرین مورد اعتماد همه اهالی جامعه است و همین اعتماد سبب شده تا شهروندان در برنامه‌های پیشگیرانه برای تأمین امنیت همکاری مؤثری داشته باشند.

رئیس شورای تأمین استان کرمانشاه نقش مهم و تأثیرگذار امنیت را در توسعه اقتصادی، اجتماعی و شکوفایی و بالندگی استان یادآور شد و بیان کرد: در جذب سرمایه گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت پایدار است و همین موضوع سبب شده در کنار تسهیل فرآیندها شاهد حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان کرمانشاه باشیم.

وی ادامه داد: امنیت می‌تواند رفاه و آسایش را برای مردم به همراه داشته باشد و خوشبختانه در خاورمیانه ایران اسلامی کشوری است که با امنیت مناسب توانسته شرایط مطلوبی نسبت به همسایگان داشته باشد و همین بستر مطلوب پیشرفت‌های جامعه را نیز در پی دارد.