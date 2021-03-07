حملات سنگین به جده عربستان/ فرودگاه همچنان تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری، امروز صبح از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر جده عربستان خبر داده و در پی آن اعلام کردند که فرودگاه شهر جده در نتیجه حملات یمنی‌ها از حرکت بازایستاده و فعالیت آن متوقف شده است.

همچنین لحظاتی قبل اعلام شد که در دومین حمله ظرف ۸ ساعت حملات سنگینی به جده عربستان انجام شده است و فعالیت فرودگاه جده بر اثر حمله متوقف شده است.

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از اداره اطلاع رسانی جنگ یمن اعلام کرد: فرودگاه جده عربستان تعطیل است و دهها پرواز لغو شده است.

اداره اطلاع رسانی جنگ یمن وابسته به صنعا همچنین به نقل از منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در شهر جده عربستان در نتیجه حملات گسترده نیروهای یمنی خبر داد.

پس از آن رسانه‌های سعودی هم اعلام کردند که عربستان امروز در معرض حمله هوایی گسترده قرار گرفته است و گواه آن هم اظهارات ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی بود.

خبرگزاری واس عربستان بنقل از سخنگوی ائتلاف سعودی اعلام کرد که عربستان در معرض حمله با پنج پهپاد یمنی قرار گرفته است اما به اهداف یا مناطقی که مورد هدف واقع شده است، اشاره‌ای نکرد.

این دومین حمله ظرف چند ساعت پس از آنکه سخنگوی ائتلاف از حمله با هشت پهپاد خبر داده بود، محسوب می‌شد.

هر چند تاکنون صنعا واکنشی به این حملات نشان نداده است اما زمان آن حاکی از طرح هجومی نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن است که از حیث تعداد پهپادها و موشک گسترده است.

این حملات که قبلاً با یک پهپاد انجام می‌شد بویژه با توجه به نزدیک شدن به هفتمین سال جنگ یمن و همزمان با پیروزی‌های خیره کننده نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه مارب به حملات پهپادی گسترده تبدیل شده است.

از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا فاش کرد که سعودی‌ها حملات به مراکز حساس اقتصادی که آخرین آن حمله به تأسیسات آرامکو در جده عربستان بوده را سانسور کرده است.

این رسانه آمریکایی اعلام کرد: شرکت آرامکو حمله اواخر هفته گذشته به آرامکو از سوی حوثی ها را کتمان کرد و این با وجود افزایش نرخ نفت خام در بورس ریاض و هشدار دیپلمات‌های غربی به اتباع خود در عربستان درباره خطرناک بودن حملات هوایی اخیر است که نشان می‌دهد که حمله کوبنده بوده است.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اخیراً بر دامنه حملات خود به مناطق مختلف عربستان از جمله ریاض، جده و خمیس مشیط و جیزان افزوده اند و آنرا در راستای مقابله با محاصره و ادامه حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف سعودی دانسته اند.