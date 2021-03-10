افتخارآفرینی فارس در جشنواره کشوری روستای دوستدار کتاب با ۳ روستا

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هفتمین دوره جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار کتاب فارس عصر چهارشنبه به صورت مجازی با تقدیر از ۱۰ روستای دوستدار کتاب و ۱۵ روستای شایسته تقدیر برگزار شد.
در این دوره از جشنواره روستای اکبرآباد شهرستان پاسارگاد از استان فارس روستای دوستدار کتاب و یکی از ده روستای برگزیده این دوره جشنواره شناخته شد؛ همچنین دو روستای ولیعصر (عج) شهرستان مرودشت استان فارس و روستای بریز شهرستان لارستان نیز به عنوان روستاهای شایسته تقدیر در این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.
با اعلام برتری روستاهای دوستدار کتاب فارس، هاجر زارع کردشولی کتابدار کتابخانه عمومی روستای اکبرآباد پاسارگاد و مجری طرح برنامههای ترویجی روستای اکبرآباد و مژگان زارع کتابدار کتابخانه عمومی روستای ولیعصر (عج) و مجری برنامههای کتابخوانی این روستا به همراه نمایندگانی از روستای بریز لارستان، لوح تقدیر و نشان افتخار خود را از مدیران کل کتابخانه عمومی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دریافت کردند.
در هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ۲ هزار و ۵۰ روستا و آبادی عشایری از ۳۰ استان کشور در جشنواره شرکت کردند؛ پس از داوری آثار رسیده در نهایت ۵۵ نامزد این رقابت معرفی شد که از این میان ۱۱ روستا متعلق به استان فارس بود.
داوری جشنواره بر اساس شاخصهای متعددی انجام پذیرفت. ارزیابی فعالیت هر روستا بر اساس نیازهای محلی، آئینهای بومی و ارزشهای دینی و ملی و همچنین جلب مشارکت مردمی و پشتیبانی دستگاههای اجرایی برای تأمین هزینهها و سرمایهگذاری از مؤلفههای مهم داوری جشنواره بود. همچنین طراحی یا اجرای برنامه برای زنان، کودکان و نوجوانان نیز از دیگر شاخصهای تأثیرگذار جشنواره است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در برگزاری این برنامه دستگاهها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور (فهما)، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان مشارکت دارند.
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