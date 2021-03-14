وحید کشمیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکنون گزارش شفافی از عملکرد خود ارائه نداده است، گفت: متأسفانه این صندوق علیرغم اینکه باید در بزنگاه‌ها از بازار سرمایه و سهامداران دفاع کند، اما هیچگاه گزارشی شفاف از عملکرد و اثرگذاری خود ارائه نداده است.

وی گفت: ماهانه مبالغ هنگفتی از سوی کارگزاری‌ها به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود تا در مواقع ضروری برای ثبات بخشی به بازار مورد استفاده قرار بگیرد اما متأسفانه تاکنون گزارشی ارائه نشده که این منابع در کجا هزینه شده است.

کشمیری پور گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه باید گزارش دهد که با این مبالغ و پول دریافتی از کارگزاری‌ها چه کرده و چقدر سهام خریداری کرده است.

وی تصریح کرد: انتظار فعالان بازار از سازمان بورس و اوراق بهادار آن است که شفاف سازی لازم را در این زمینه انجام دهد.

تحلیلگر بازار سرمایه افزود: علیرغم اینکه شفافیت باید جزئی لاینفک از عملکرد بازار سرمایه باشد اما فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکنون از شفافیت لازم برخوردار نبوده است؛ البته به طور قطع حمایت‌هایی از بورس و سهامداران داشته است اما به دلیل اینکه گزارش عملکرد آن منتشر نشده، سهامداران و فعالان بازار سرمایه از عملکرد آن مطلع نیستند.

وی تصریح کرد: باید مشخص شود که صندوق تثبیت بازار سرمایه با چه میزان نقدینگی و در چه برهه‌های زمانی از بازار حمایت کرده است.

وی درباره میزان واریزی از منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار نیز اظهار داشت: میزان این واریزی هم مشخص نیست و لازم است مسئولان سازمان بورس در این زمینه هم شفاف سازی لازم را انجام دهند.