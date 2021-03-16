دریافت 10 MB کد مطلب 5170829 فاطمه سادات هاشمی لله لو https://mehrnews.com/xTXD8 ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ کد مطلب 5170829 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸ تزریق واکسن ایرانی «فخرا» به فرزند شهید فخری زاده واکسن ایرانی فخرا به فرزند شهید فخری زاده به عنوان اولین داوطلب مرحله اول کار آزمایی بالینی این واکسن تزریق شد. کپی شد مطالب مرتبط ابراز نگرانی دوباره نمکی از شیوع ویروس انگلیسی با حرف نمی شود قدردان کادر درمان بود ظرفیت تولید ۵ میلیون دوز واکسن «فخرا» در ماه را داریم برچسبها ویروس کرونا شیوع کرونا واکسن کرونا محسن فخری زاده شهید تزریق واکسن وزارت دفاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
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