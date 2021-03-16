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کد مطلب 5170829
فاطمه سادات هاشمی لله لو
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۲۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

تزریق واکسن ایرانی «فخرا» به فرزند شهید فخری زاده

تزریق واکسن ایرانی «فخرا» به فرزند شهید فخری زاده

واکسن ایرانی فخرا به فرزند شهید فخری زاده به عنوان اولین داوطلب مرحله اول کار آزمایی بالینی این واکسن تزریق شد.

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