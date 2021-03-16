تزریق واکسن ایرانی «فخرا» به فرزند شهید فخری زاده

واکسن ایرانی فخرا به فرزند شهید فخری زاده به عنوان اولین داوطلب مرحله اول کار آزمایی بالینی این واکسن تزریق شد.