بی تدبیری از مهمترین عوامل مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید مختص آبادی عصر چهارشنبه در سلسله جلسات بصیرتی شهرستان کاشان با بیان اینکه شهید سلیمانی اهل بکاء و گریه بود، اظهار داشت: همان گریه و اشک بود که باعث شد شهید سلیمانی با اقتدار و شجاعت به منطقه کاملاً محاصره شده سوریه وارد شده و محاصره را در هم بشکند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی ضمن اشاره به بصیرت افزایی در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور سوریه افزود: در طول سال همایش‌های متعددی برگزار و مسائل مختلف توسط شهید سلیمانی تبیین می‌شد و بر همین اساس در وصیت نامه شهید سلیمانی بارها بر تبعیت و حمایت از ولی فقیه تأکید کرده بود.

تمامی ویژگی‌های یک مکتب در شهید سلیمانی متبلور بود

این رزمنده و مدافع حرم آل الله با بیان اینکه این موضوع به معنی دائم الجهاد بودن شهید سلیمانی است، ابراز داشت: شخصیت شهید سلیمانی بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب به مکتب تبدیل شد چراکه تمامی ویژگی‌های یک مکتب در شهید سلیمانی متبلور بود.

وی ضمن اشاره به تواضع شهید سلیمانی در مواجهه با فرزندان شهدا گفت: این مکتب اگر به خوبی تبیین شود میان نوجوانان و جوانان جاذبه دارد و این هنر ما است که برای دستیابی به این مکتب آن را سهل الوصول کند و به دشمن بفهماند با شهادت شهید سلیمانی ضربه محکمی به آن وارد شده است.

مختص آبادی با بیان اینکه امروز همه اقشار جامعه ما به شهید حاج قاسم سلیمانی اعتقاد دارد و برای او احترام قائل هستند، تصریح کرد: اعتقاد داریم تمام قدرت نرم دشمن در مقابل ذره‌ای از مکتب شهید سلیمانی در صورت تبیین صحیح شکست می‌خورد و بر همین اساس جای تقدیر است که تبیین مکتب شهید سلیمانی در کاشان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه عزت شهید سلیمانی باعث شد که در طول تاریخ چنین تشییع جنازه‌ای را ندیده باشیم، تأکید کرد: این ظرفیت یک فرصت است و اهل هوش و عقل از این ظرفیت و فرصت استفاده می‌کنند تا جنگ نرم دشمن را در هم بکوبند و بر همین اساس باید همت کنیم تا این مکتب پُربار شود.

باید در آینده سربازانی در تراز شهید سلیمانی تربیت کنیم

این رزمنده و مدافع حرم آل الله با بیان اینکه لازم است در آینده سربازانی در تراز شهید سلیمانی تربیت کنیم، افزود: این مکتب شهید سلیمانی می‌تواند سربازانی را همانند شهید سلیمانی در تمامی بلاد اسلامی و غیراسلامی تربیت کند در حالی که اول راه هستیم و جای کار بسیار زیاد است.

وی ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در عید مبعث ابراز داشت: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب دشمن درصدد است که مردم را به واسطه مشکلات اقتصادی ایجاد شده از گذشته پشیمان و نسبت به آینده ناامید کند در حالی که بخشی از این مشکلات ایجاد شده خیانت و بی تدبیری و بخشی دیگر تحریم و فشار دشمن است.

دشمنان زمانی احساس خطر کردند که متوجه شدند اسلام در عرصه سیاسی اجتماعی قصد خودنمایی دارد

مختص آبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از ۴۳ سال استقرار همچنان فلسفه سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تبیین می‌کنند، گفت: انقلاب اسلامی ایران همان راه پیامبر اکرم (ص) است در حالی که اگر اسلام محدود به نماز و دعا بود دشمنان اسلام کاری به آن حضرت نداشتند و دشمنان زمانی احساس خطر کردند که متوجه شدند اسلام در عرصه سیاسی اجتماعی قصد خودنمایی دارد.

وی با بیان اینکه دشمنی با امام راحل هیچ گاه با دیگر مراجع دینی صورت نپذیرفت، تصریح کرد: تمامی دشمنی و فشارها به خاطر هسته‌ای نیست چراکه موضوع هسته‌ای برای آنان بهانه است چراکه با سیره حضرت علی (ع) مشکل دارند و قصد دارند سرنوشت مسلمانان را تغییر دهند.

این رزمنده و مدافع حرم آل الله ضمن اشاره به اظهاراتی از شهید صدر در مورد امام راحل مبنی برآورده شده آرزوی تمامی پیامبران توسط امام راحل تأکید کرد: امروز سقیفه ها در پیش است و هر فردی در مقابل نظر ولایت و سیاست آن اقدامی انجام دهد همان کار سقیفه را انجام داده است.