به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، حمید شاه آبادی معاون سیما از اکران عمومی فیلم‌های سینمایی «یدو»، «تک تیرانداز»، «مهران» و «شکرستان» برای نخستین بار از شبکه‌های تلویزیون خبر داد.

حمید شاه آبادی معاون سیمای رسانه ملی درباره جزئیات پخش فیلم‌های سینمایی در نوروز ۱۴۰۰ گفت: ۱۴۴ فیلم سینمایی برای پخش در این ایام در نظر گرفته شده است که در این میان مردم بیش از ٢٠ اثر سینمایی از ایران را تماشا خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی فیلم‌های سینمایی ایرانی قبل از اکران عمومی برای نخستین بار از قاب تلویزیون پخش خواهد شد، افزود: فیلم‌های سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری و «تک تیرانداز» به کارگردانی علی غفاری برگزیده‌های سی و نهمین جشنواره فیلم فجر در جدول پخش شبکه‌های یک و سه قرار گرفته است.

شاه آبادی تصریح کرد: همچنین فیلم سینمایی «مهران» به کارگردانی رقیه توکلی جزو فیلم‌های برگزیده کمدی درام در سال ۹۹ است که برای نخستین بار از سیما در نوروز ۱۴۰۰ پخش خواهد شد.

معاون سیمای رسانه ملی عنوان کرد: فیلم سینمایی «شکرستان» با موضوعی متفاوت و جذاب ساخته مسعود صفوی از دیگر فیلم‌هایی است که از شبکه ۲ سیما پخش می‌شود.

شاه آبادی با بیان اینکه ساختار فیلم سینمایی یکی از علاقه مندی های اولویت دارِ مخاطبان رسانه ملی است، عنوان کرد: انتخاب و پخش این فیلم‌های موفق و ارزشی سینمای ایران در جشنواره فیلم‌های سینمایی نوروز تلویزیون با امکان مشاهده چند ۱۰ میلیونی مردم، حاکی از آن است صداوسیما ضمن همراهی و الفت با سینماگران دغدغه مند حامی بزرگ هنر صنعت سینماست.

جزئیات پخش فیلم‌های سینمایی «یدو»، «تک تیرانداز»، «مهران» و «شکرستان» از تلویزیون در نوروز ۱۴۰۰ به شرح ذیل است:

شبکه یک:

فیلم سینمایی «یدو» روز جمعه ششم فروردین ساعت ۱۱:۱۵

فیلم سینمایی «تک تیرانداز» روز دوشنبه نهم فروردین ساعت ۱۱:۱۵

فیلم سینمایی «مهران» روز جمعه سیزدهم فروردین، ساعت ۱۱:۱۵

شبکه دو:

فیلم سینمایی «مهران» روز پنجشنبه دوازدهم فروردین ساعت ۱۷

فیلم سینمایی «شکرستان» روز پنجشنبه پنجم فروردین ساعت ۱۷

شبکه سه:

فیلم سینمایی «یدو» روز جمعه سیزدهم فروردین ساعت ۱۵ فیلم سینمایی «تک تیرانداز» روز پنجشنبه پنجم فروردین ساعت ۱۵