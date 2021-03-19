پایگاه هوایی «ملک خالد» در عربستان با ۲ پهپاد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز جمعه اعلام کرد که یگان پهپادی این کشور پایگاه هوایی «ملک خالد» در «خمیس مشیط» را با ۲ فروند پهپاد «قاصف k۲» هدف حمله قرار داده و به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که حمله به پایگاه ملک خالد در پاسخ به تشدید حملات متجاوزان سعودی و تداوم محاصره یمن صورت گرفته است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر نیز از عملیات گسترده نیروهای این کشور در عمق عربستان سعودی خبر داده بود.

وی با بیان این مطلب گفته بود: تأسیسات آرامکو در ریاض با ۶ پهپاد هدف قرار داده شده و عملیات از دقت بسیار بالایی برخوردار بود. تا زمانی که محاصره و تجاوز ادامه داشته باشد، عملیات نیروهای مسلح یمن نیز ادامه خواهد داشت. همه شرکتهای خارجی و شهروندان سعودی باید از اهداف نظامی و حساس دوری کنند؛ زیرا این اماکن، «اهداف مشروع» نیروهای یمنی محسوب می‌شوند.