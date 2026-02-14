جزئیات رزمایش پدافند شیمیایی در عسلویه

اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رزمایش با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش مدیران ونیروهای عملیاتی و سنجش میزان آگاهی وتاب آوری مردم دربرابر حوادث وتهدیدات شیمیایی توسط سازمان پدافند غیرعامل کشور ،استانداری بوشهر ،فرمانداری عسلویه وسازمان منطقه ویژه روز دوشنبه ۲۷ بهمن در شهرستان عسلویه برگزار خواهد شد.

فرماندار عسلویه افزود: در جریان این رزمایش، سناریوهای مختلف مرتبط با حوادث شیمیایی به‌ صورت عملیاتی و کنترل شده اجرا خواهد شد تا روند مدیریت بحران و خدمات‌رسانی در شرایط واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

پاسالار از مردم شهرستان در خواست کرد ضمن حفظ آرامش خود در زمان اجرای رزمایش با عوامل اجرایی ونیروهای عملیاتی رزمایش همکاری لازم را داشته باشند.

وی گفت: این رزمایش در سطحی محدود و کنترل شده انجام می‌گیرد و هیچ خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.