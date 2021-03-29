سرهنگ پاسدار غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهید غلامرضا فولادی آزاده و جانباز ۷۰ درصد از رزمندگ‏ان‬ و ایثارگران شاخص استان مرکزی بودند که در فروردین ماه سال گذشته به همرزمان شهیدش پیوست. شهید فولادی مسیر حق را به درستی تشخیص داده و در پیمودن این مسیر ثابت قدم بود و حیات با برکت خویش را در راه دفاع اسلام و انقلاب اسلامی صرف کرد.

وی افزود: سال گذشته به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا و وجود نگرانی‌های شدید در این خصوص توفیق برگزاری مراسم شهادت برای ایشان نداشتیم، البته در فضای مجازی و رسانه‌ای سعی شد یاد و خاطر ایشان گرامی داشته شود که نمونه آن برگزاری ختم قرآن‌های گسترده به شکل مجازی بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی خاطر نشان کرد: در سال جاری، برنامه‌ریزی‌های لازم برای مراسم اولین سالگرد شهادت غلامرضا فولادی به شکل محدود با هماهنگی دستگاه‌های متولی انجام شده اما برای بهره بردن سایر مردم و اقشار جامعه از مراسم سالگرد شهید برنامه ریزی برای مجازی بودن مراسم هم انجام شده است.

کریمی تصریح کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ اولین مراسم کنگره شهدای استان را مزین به نام شهید غلامرضا فولادی برگزار می‌کنیم و امید داریم به برکت این شهید والامقام بتوانیم در سال‌جاری اقدامات و گام‌های مؤثری در راستای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برداریم و دین خود را به خوبی به شهدا ادا کنیم.