هدفگذاری برای بازگشت ۳۰۰ واحد به چرخه تولید گیلان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم اجرای برنامههای راهبردی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: توجه به این برنامهها و اجرای آنها زمینه توسعه و رسیدن به هدف را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه برنامهریزی درست، پیگیری مستمر، اهتمام دستگاههای اجرایی و همراهی و همکاری بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی از عوامل دستیابی به این اهداف است، افزود: با شیوع کرونا شاهد حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و شرکتهای تولیدی و تعاونی بودیم.
استاندار گیلان با اشاره به بازگشت ۴۵۰ واحد تولیدی راکد و نیمه تعطیل در استان، تأکید کرد: آسیب شناسانی مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع و محدودیتها در مسیر تولید از سیاستها و اولویتها در سال جاری است.
زارع بر ضرورت توجه به ایجاد زیرساختها و بسترهای لازم برای توسعه واحدها و حجم تولیدات در استان گیلان تأکید کرد و ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته باید مقدمات و تمهیدات لازم برای بازگشت ۳۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال هدفگذاری شده در نیمه نخست امسال فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی برخی از واحدهای راکد و نیمه فعال در تملک بانک، اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبری باید حمایت و پشتیبانی لازم از تولید انجام شده و موانع نیز برطرف شود.
استاندار گیلان برداشتن موانع واحدهای تولیدی را در افزایش تولیدات و اشتغال مؤثر برشمرد و ادامه داد: قطعاً با کاهش وابستگی و بهره گیری از ظرفیتها داخلی میتوانیم شاهد رشد تولید و اقتصاد و ایجاد بسترهای مناسب برای صادرات باشیم.
وی با بیان اینکه نداشتن سرمایه در گردش مشکل اصلی اکثر واحدهای تولیدی است، افزود: با پرداخت تسهیلات بانکی یکی از برنامههای دولت و مؤلفه ای اثرگذار برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه، از تولیدکنندگان حمایت میشود.
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