جزئیات واکسیناسیون کرونا در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در کمیته استانی سند ملی واکسیناسیون کرونا در لرستان با اشاره به اینکه تکمیل واکسیناسیون کادر سلامت از روز گذشته در سراسر استان آغاز شده است اظهار داشت: در این سند واکسیناسیون حداقل ۷۰ درصد اولویت‌های تعیین شده در فاز دوم طی سه ماهه اول و دوم پیشرو و واکسیناسیون حدود ۵۰ درصد اولویت‌های تعیین شده در فاز سوم طی سه ماهه سوم مد نظر است.

وی عنوان کرد: فاز اول شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان خط اول در تماس با بیماران، نظام پزشکی، بیماران خاص و سرطانی، مراکز نگهداری سالمندان، جانبازان و معلولین، کارکنان تغسیل متوفیان کرونایی و پاکبان های در ارتباط با زباله‌های عفونی بیمارستان است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: فاز دوم واکسیناسیون شامل افراد دارای بیماری زمینه‌ای بین ۱۶ تا ۶۴ سال و همچنین گروه سنی بالاتر از ۶۰ سال است.

کوشکی تصریح کرد: فاز سوم واکسیناسیون نیز شامل ساکنین در زندان‌ها و مراکز تادیب، پرسنل پلیس، نظامیان و سربازان پادگان‌ها، گرمخانه‌ها، کمپ‌های معتادین و مهاجرین، پرسنل بانک‌ها، حمل و نقل عمومی، آموزش و پرورش، پرسنل تولید و توزیع مواد سوختی و خدمات شهری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی و تهیه برنامه‌های خبری و آموزشی در خصوص روند برنامه واکسیناسیون از طریق سازمان صداوسیما، اطلاع رسانی عمومی از طریق سامانه‌های پیام کوتاه و پشتیبانی مناطق دور دست برای بهره مندی از اینترنت در راستای ثبت اطلاعات واکسیناسیون در سامانه سلامت توسط شرکت مخابرات گفت: همچنین باید پخش برنامه‌های خبری و آموزشی از طریق شبکه شاد از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین مجوز تردد ماشین‌های حمل واکسن معاونت بهداشت به شهرستان‌ها و استان همدان به منظور دریافت واکسن توسط استانداری لرستان و نیروی انتظامی مورد توجه قرار بگیرد.