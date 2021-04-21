اعلام مدت زمان ارائه آپدیت های امنیتی موبایل الزامی می شود

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، براساس قانون جدید پیشنهادی دولت انگلیس، تولید کنندگان موبایل باید اعلام کنند دستگاهها تا چه زمانی آپدیت های امنیتی مهم را دریافت میکنند.
این اقدام بخشی از طرح وسیعتر وضع قوانین سخت گیرانه برای دستگاههای هوشند از جمله بلندگوهای هوشمند است. برهمین اساس پسوردهای آسانی که در سراسر جهان استفاده میشود مانند password و admin نیز ممنوع خواهند شد.
در حال حاضر هنگامیکه کاربری موبایل جدید می خرد، به طور کامل مشخص نیست تولید کننده تا چه زمان آپدیت های حیاتی برای وصله کردن شکافهای نرم افزاری را ارسال میکند.
در صورتیکه این قانون تأیید شود، تولید کنندگان موبایل باید مدت زمان ارائه آپدیت های امنیتی را هنگام فروش به مشتریان اعلام کنند.
مت وارمن وزیر زیرساخت دیجیتال انگلیس میگوید: موبایلها و دستگاههای هوشمند، معدن طلایی برای هکرهایی به حساب می آیند که به دنبال سرقت اطلاعات هستند. این درحالی است که تعداد زیادی از دستگاهها همچنان با نسخههای قدیمی نرم افزارها که حاوی شکافهای امنیتی هستند، مورد استفاده قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: ما قانون را تغییر میدهیم تا تضمین شود افراد قبل از خرید دستگاه دقیقاً مدت زمان پشتیبانی از دستگاهها به وسیله آپدیت های امنیتی را بدانند. به این ترتیب نفوذ به دستگاه سختتر میشود.
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