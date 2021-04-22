مصطفی الکاظمی در ماه جولای به آمریکا سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «سرکوت شمس‌الدین» نماینده پارلمان عراق امروز اعلام کرد که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در ماه جولای به آمریکا سفر می‌کند.

وی با اعلام این خبر افزود: سفر الکاظمی برای بحث و گفتگو درباره روابط دو کشور صورت می‌گیرد و در جریان این سفر راجع به چشم انداز روابط بغداد- واشنگتن رایزنی خواهد شد.

این نماینده پارلمان عراق در ادامه گفت: موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق از دیگر مسائل مورد بحث در جریان سفر الکاظمی به واشنگتن است.

این دومین سفر مصطفی الکاظمی به آمریکا از زمان تصدی پست نخست وزیری در عراق است. وی اواخر مرداد ماه سال گذشته، در رأس یک هیأت سیاسی - اقتصادی برای تکمیل گفتگوهای راهبردی با مقامات آمریکا، بغداد را به مقصد واشنگتن ترک کرد که واکنش‌ها و انتقادات بسیاری در پی داشت.