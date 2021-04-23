تونس از حل‌ و فصل پرونده بحران سد «النهضه» حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس با «سامح شکری» وزیر خارجه مصر دیدار و گفتگو کرد. دیدار میان طرف های مصری و تونسی در شهر «قاهره» انجام شد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان دیدار مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. طرف های مصری و تونسی بر لزوم تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف تأکید کردند.

رئیس جمهور تونس و وزیر خارجه مصر همچنین در خصوص پرونده بحران سد النهضه بحث و تبادل نظر کردند. قیس سعید با تأکید بر لزوم حفاظت از حاکمیت ملی مصر، گفت: ما از حل و فصل هرچه سریعتر بحران سد النهضه حمایت می کنیم.

چندی پیش نیز «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در این خصوص تأکید کرده بود: بحران سد النهضه باید یک توافق قانونی میان طرف‌های مختلف حاصل کند؛ توافقی که بتواند خواسته‌ها و حقوق مصر را تأمین کند.

رئیس جمهور مصر در ادامه تصریح کرد: توافقی که می‌بایست میان سه کشور مصر، اتیوپی و سودان در خصوص سد النهضه حاصل شود، باید الزام آور باشد به گونه‌ای که تمامی طرف‌ها به آن عمل کنند.

سودان و اتیوپی فرایند آبگیری از سد النهضه را آغاز و اعلام کرده‌اند این فرایند ۳ سال به طول خواهد انجامید. این درحالی است که مصر درخواست کرده است فرایند مذکور در طول مدت زمان ۱۰ سال انجام شود.