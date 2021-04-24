  1. جامعه
  2. شهری
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۵

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر مطرح کرد؛

تفاهم نامه ۱۵۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات آتش نشانی

تفاهم نامه ۱۵۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات آتش نشانی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر، از امضای تفاهم نامه ۱۵۰ میلیارد تومانی با سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برای خرید تجهیزات داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی علیرضایی، گفت: بر اساس این تفاهم نامه قرار است ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی و قطعات یدکی مورد نیاز ضروری از اتحادیه اروپا و کشورهای صاحب صنعت تأمین نمایند. که در این زمینه منابع تأمین کننده جدید قابل توجهی نیز شناسایی نموده‌ایم.

وی افزود: با معاون وزیر کشور در امور عمران و توسعه شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، جلسات متعدد نیز در سطح کلانشهرها برگزار کرده‌ایم. زیرا اعتقاد داریم فعالیت شرکت سرمایه گذاری شهر می‌تواند از سطح شهرداری تهران به سایر شهرداری‌ها و استانداری‌ها به ویژه شهرداری کلانشهرهای کشور توسعه و تعمیم پیدا کند که این ایده با استقبال مجموعه وزارت کشور همراه بوده است.

علیرضایی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری شهر تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را با تمامی مجموعه‌های شهرداری تهران ازجمله معاونت‌های خدمات شهری، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و… در راستای هدایت صحیح منابع و تولید ثروت برای شهرداری و درآمدزایی گسترش دهد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر با تأکید بر فلسفه وجودی شرکت و عدم دریافت هیچ گونه بودجه‌ای از شهرداری تصریح کرد: با توجه به قابلیت شرکت و نیاز شهرداری‌ها تلاش می‌کنیم از ظرفیت موجود بازار داخلی و بستر مهیا شده برای استفاده از منابع خارجی ضمن تأمین نیازها؛ محل درآمد پایدار و ثابتی را برای شهرداری ایجاد نمائیم تا به سهم خود در آبادانی شهر و خدمات رسانی به شهروندان عزیز تهرانی قدم برداشته باشیم.

در پایان نیز علیرضایی از رویکرد مدبرانه معاون مالی و اقتصاد شهری در حمایت و هدایت راهبردی مجموعه شرکت و رفع بسیاری از موانع و حذف بوروکراسی اضافی اداری تقدیر و تشکر کرد و گفت: با توجه به بستر مهیا شده و ظرفیت موجود امید داریم باب جدیدی در تأمین به موقع نیازهای شهری و تولید درآمد برای شهرداری تهران در شرکت شکل گرفته و به بهره برداری برسد.

کد مطلب 5196220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها