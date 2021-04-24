تفاهم نامه ۱۵۰ میلیاردی برای خرید تجهیزات آتش نشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی علیرضایی، گفت: بر اساس این تفاهم نامه قرار است ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی و قطعات یدکی مورد نیاز ضروری از اتحادیه اروپا و کشورهای صاحب صنعت تأمین نمایند. که در این زمینه منابع تأمین کننده جدید قابل توجهی نیز شناسایی نمودهایم.
وی افزود: با معاون وزیر کشور در امور عمران و توسعه شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، جلسات متعدد نیز در سطح کلانشهرها برگزار کردهایم. زیرا اعتقاد داریم فعالیت شرکت سرمایه گذاری شهر میتواند از سطح شهرداری تهران به سایر شهرداریها و استانداریها به ویژه شهرداری کلانشهرهای کشور توسعه و تعمیم پیدا کند که این ایده با استقبال مجموعه وزارت کشور همراه بوده است.
علیرضایی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری شهر تلاش میکند فعالیتهای خود را با تمامی مجموعههای شهرداری تهران ازجمله معاونتهای خدمات شهری، فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و… در راستای هدایت صحیح منابع و تولید ثروت برای شهرداری و درآمدزایی گسترش دهد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر با تأکید بر فلسفه وجودی شرکت و عدم دریافت هیچ گونه بودجهای از شهرداری تصریح کرد: با توجه به قابلیت شرکت و نیاز شهرداریها تلاش میکنیم از ظرفیت موجود بازار داخلی و بستر مهیا شده برای استفاده از منابع خارجی ضمن تأمین نیازها؛ محل درآمد پایدار و ثابتی را برای شهرداری ایجاد نمائیم تا به سهم خود در آبادانی شهر و خدمات رسانی به شهروندان عزیز تهرانی قدم برداشته باشیم.
در پایان نیز علیرضایی از رویکرد مدبرانه معاون مالی و اقتصاد شهری در حمایت و هدایت راهبردی مجموعه شرکت و رفع بسیاری از موانع و حذف بوروکراسی اضافی اداری تقدیر و تشکر کرد و گفت: با توجه به بستر مهیا شده و ظرفیت موجود امید داریم باب جدیدی در تأمین به موقع نیازهای شهری و تولید درآمد برای شهرداری تهران در شرکت شکل گرفته و به بهره برداری برسد.
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