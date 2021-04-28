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۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳:۴۲

گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا- هند

هفتمین تست کرونای پرسپولیس هم منفی شد

هفتمین تست کرونای پرسپولیس هم منفی شد

پاسخ هفتمین تست کرونای کاروان پرسپولیس در کشور هند نیز منفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، نتیجه هفتمین تست PCR بازیکنان و اعضای کاروان سرخپوشان ایران هم منفی اعلام شد. پرسپولیسی‌ها این تست را صبح روز گذشته پشت سر گذاشته بودند.

پرسپولیس در گروه E رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ به میزبانی هند با تیم‌های گوا، الریان قطر و الوحده امارات همگروه بوده و با کسب ۱۲ امتیاز صعود خود به مرحله بعد را قطعی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹ پنجشنبه مقابل الریان قطر، دیدار پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا را برگزار می‌کند.

کد مطلب 5200460

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