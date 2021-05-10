  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۱۴

ایلان ماسک در ازای رمزارز ماهواره به ماه می فرستد

ایلان ماسک در ازای رمزارز ماهواره به ماه می فرستد

اسپیس ایکس سال آینده یک ماهواره به ماه می فرستد که هزینه انجام این عملیات با رمزارز دوج کوین پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، اسپیس ایکس «مأموریت DOGE-۱ به ماه» را در سه ماهه نخست سال آینده میلادی (۲۰۲۲) انجام می‌دهد. همچنین این شرکت هزینه انجام عملیات را به شکل رمزارز دوج کوین قبول می‌کند. DOGE-۱ در حقیقت یک ماهواره کیوب است.

طی این عملیات پس از آنکه ماهواره کیوب ست ۸۸ پوندی همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شد، با استفاده از دوربین‌ها و حسگرها اطلاعات فضایی ماه را جمع آوری می‌کند.

اسپیس ایکس مأموریت مذکور را برای شرکت «جئومتریک انرژی» انجام می‌دهد.توماس اوچینرو نایب رئیس فروش تجاری اسپیسی ایکس در این باره می‌گوید: این مأموریت کاربرد رمزارز خارج از زمین را نشان می‌دهد و مبنایی برای تجارت بین سیاره‌ای است.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس در توئیتی نوشت: اسپیس ایکس «مأموریت DOGE-۱ به ماه» را سال آینده انجام می‌دهد. هزینه مأموریت با Doge پرداخت می‌شود.

ماسک در ماه آوریل اعلام کرده بود دوج کوین را به ماه می‌برد.

کد مطلب 5208636
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها