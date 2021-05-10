ایلان ماسک در ازای رمزارز ماهواره به ماه می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، اسپیس ایکس «مأموریت DOGE-۱ به ماه» را در سه ماهه نخست سال آینده میلادی (۲۰۲۲) انجام می‌دهد. همچنین این شرکت هزینه انجام عملیات را به شکل رمزارز دوج کوین قبول می‌کند. DOGE-۱ در حقیقت یک ماهواره کیوب است.

طی این عملیات پس از آنکه ماهواره کیوب ست ۸۸ پوندی همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شد، با استفاده از دوربین‌ها و حسگرها اطلاعات فضایی ماه را جمع آوری می‌کند.

اسپیس ایکس مأموریت مذکور را برای شرکت «جئومتریک انرژی» انجام می‌دهد.توماس اوچینرو نایب رئیس فروش تجاری اسپیسی ایکس در این باره می‌گوید: این مأموریت کاربرد رمزارز خارج از زمین را نشان می‌دهد و مبنایی برای تجارت بین سیاره‌ای است.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس در توئیتی نوشت: اسپیس ایکس «مأموریت DOGE-۱ به ماه» را سال آینده انجام می‌دهد. هزینه مأموریت با Doge پرداخت می‌شود.

ماسک در ماه آوریل اعلام کرده بود دوج کوین را به ماه می‌برد.