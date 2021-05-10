به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر امروز دوشنبه (۲۰ اردبیهشت ۱۴۰۰) با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیات‌های نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، طی سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود.

وی با بیان اینکه ما در مسیر برداشتن یک گام بلند دیگر در مسیر آرمان‌ها و اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی هستیم، افزود: اگر شکر تمام نعمات الهی را به جای بیاوریم، حتما شکر داشتن این مردم شریف و عزیز را نمی توانیم به جای بیاوریم.

وزیر کشور ادامه داد: در دوران قبل از مشروطه، مردم رعیت بودند و صرفا به حکام خودشان خراج می‌دادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار و قیام علما و مردم، نتایج خوبی حاصل شد و در این کشور، مجلس و قانون گذاری محقق شد ولی متاسفانه همان هم از مسیر خودش خارج شد و به نتیجه نرسید.

رحمانی فضلی اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع انتخاباتی برگزار می‌شد اما این انتخابات‌ تشریفاتی بودند و مردم حق انتخاب واقعی نداشتند اما بعد از انقلاب اسلامی برکات زیادی شامل حال مردم شد که از آن جمله می‌توان به حضور واقعی مردم در انتخابات اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما امروز شاهد برگزاری انتخابات‌هایی در کشور هستیم که مردم در آن نقش آفرینی می‌کنند و برای داشتن این نعمت بزرگ، هر چقدر هم که شکرگزاری کنیم، کم است.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در انتخابات پیش رو ۴ انتخابات به صورت همزمان برگزار خواهد شد، تاکید کرد: در انتخابات ۲۸ خرداد، ۴ انتخابات را با ۴ قانون برگزار خواهیم کرد که کار سختی است، البته تلاش‌های زیادی در ۳ سال گذشته انجام دادیم و لایحه جامع قانون انتخابات را تهیه کرده و به دولت دادیم و بعد از تایید دولت این لایحه به مجلس ارسال شد اما متاسفانه در مجلس قبلی و مجلس فعلی این لایحه به نتیجه نرسید.

رحمانی فضلی همچنین گفت: در انتخابات پیش رو ۶۰۰ نفر فقط برای تهران و در مجموع حدود ۸۰۰ نفر برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس ثبت نام کرده‌اند و ما مثلا باید برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در تهران که یک کرسی دارد، تمام فرآیندهای قانونی را اعمال کنیم.

وی بیان کرد: برگزاری ۴ انتخابات با قوانین موجود سخت است اما همه باید تلاش کنیم حول محور قانون، انتخاباتی بی‌طرفانه و امن برگزار کنیم البته از این مسئله هم نباید غافل شد که به هر حال برگزاری انتخابات در شرایط کرونا، شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد که ما تدابیری برای این مسئله اندیشیده‌ایم از جمله اینکه تعداد ۸ هزار شعبه اخذ رای را به شعب قبلی اضافه کرده‌ایم تا تراکم جمعیت رخ ندهد یا اینکه برای دوره ۲۰ روزه تبلیغات، مسئله این است که در مورد تجمعات تبلیغاتی چه کاری باید انجام دهیم که برای این مسئله نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد.

وزیر کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های ما، تمام مخالفین و معاندین نظام و حتی برخی در داخل کشور، بالاتفاق دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند اما ان شاءالله انتخاباتی پرشور و با حضور و مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته‌های متعدد در وزارتخانه تحت مدیریتش برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور، گفت: در حوزه امنیت، ۴ ماه است که جلسات کمیته امنیتی به صورت مرتب در حال برگزاری است و در جلسه دیروز هم که با حضور بنده برگزار شد، اطلس امنیتی برای تمام شهرها ارائه شد و الحمدلله تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم.

وی افزود: تمام ملزمات و لوازم لازم برای اجرای انتخابات فراهم شده و وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات است اما در حوزه‌های تبلیغاتی خلاءهایی وجود دارد و برخی افرادی که خود را داوطلب انتخابات معرفی کرده‌اند، بعضاً سخنانی مطرح می‌کنند که ممکن است مشکل ساز شود که ما از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیر این مسئله هستیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام‌ها، تاکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صدا و سیما و رسانه‌ها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعا ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک می‌کنند، خاطر نشان کرد: تاکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ما مصوبه شورای نگهبان را که ثبت نام‌ها را ساماندهی می‌کند، اجرا خواهیم کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان شاءالله قدرت را از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد.