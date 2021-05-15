  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۶

با تمرکز بر کلیت رابطه دوجانبه؛

محورهای دیدار وزیر خارجه آمریکا و همتای روس اعلام شد

محورهای دیدار وزیر خارجه آمریکا و همتای روس اعلام شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی است «بلینکن» در دیدار با «لاوروف» بر کلیت رابطه دوجانبه و حوزه های همکاری مشترک از جمله ایران و کره شمالی تمرکز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا به توضیح محورهای گفتگوی «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور و «سرگئی لاوروف» همتای روس که قرار است در تاریخ ۳۰ اردیبهشت، در حاشیه نشست شورای آرکتیک (محیط پیرامون قطب شمال) با یکدیگر دیدار کنند؛ پرداخت.

به ادعای «ند پرایس» سخنگوی این وزارتخانه، بلینکن قرار است در این دیدار، درباره کلیت رابطه واشنگتن-مسکو گفتگو کند حال آنکه این بخشی از تلاش گسترده تر برای رسیدن به راهی باثبات تر و قابل پیش بینی تر در رابطه دوجانبه است.

به ادعای پرایس، یکی از دلایل اهمیت ثبات در رابطه این است که طرفین در برخی موارد ازجمله مبارزه با تغییرات نامساعد اقلیمی، ایران و کره شمالی با یکدیگر اشتراک منافع دارند و آمریکا می خواهد در موقعیتی باشد که این منافع مشترک و آنچه در راستای برآورده کردن منافع ملی این کشور است از جمله در همکاری با مسکو، برآورده شود.

دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در حالی انجام می شود که رابطه دو کشو به پایین ترین حد خود رسیده با این حال، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که ولادیمیر پوتین همتای روس را قاتل نامیده، خواهان دیدار با او است و بخشی از مذاکرات بلینکن و لاوروف هم به برنامه ریزی برای این دیدار اختصاص داده خواهد شد.

کد مطلب 5212010
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها