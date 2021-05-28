«نمایش، گزارش و همایش» نباید جای جهش کشور را بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در یک پیام ویدئویی به مردم و جوانان، اظهار داشت: در آستانه یک انتخاب بزرگ قرار داریم؛ انتخابی که میتواند نه تنها کشور را از برخی نارساییها عبور دهد بلکه میتواند یک جهش بزرگ را رقم بزند.
وی بیان کرد: لازمه تحقق این جهش بزرگ، اراده و برنامه است. هشت سال است که در دولت سایه، همراه با جوانان شما سعی کردهایم سایه به سایه موضوعات کشور را دنبال کنیم و پاسخ مسائل را جستجو کنیم و از تمام فرصتهای ممکن برای آنکه چگونه میتوان کشور را بهتر اداره کرد، استفاده کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: بنای ما این بود که در این راه از جوانان متخصص، اساتید دانشگاه که دارای تجارب علمی ارزنده هستند، از مدیران با کفایت و موفقی که سابقههای خوب داشتند و از تمام اصناف و مشاغلی که در عرصههای مختلف صاحب نظر هستند، بهرهمند باشیم.
جلیلی ادامه داد: این بهرهمندی منحصر در اتاق جلسات نبود. در میدان حضور پیدا کردیم و در ۳۱ استان، شهرها و روستاها، شهرکهای صنعتی و دانشگاهها حضور داشتیم. جمعبندی این تلاش جمعی یک تجربه و گنج گرانبهایی را برای ما به ارمغان آورده است. مدعی هستیم که امروز نه تنها میتوان کشور را اداره کرد بلکه میتوان آن را جهش داد.
وی افزود: با ارادهای که عزم شده، برای اجرای این برنامه نیازمند یک جهاد همگانی هستیم تا جهش بزرگ اتفاق بیفتد. معتقدیم کشور ما میتواند در آستانه یک جهش بزرگ قرار بگیرد و شرط آن این است که «نمایش و گزارش و همایش» جای کار اصلی را نگیرد.
جلیلی گفت: کار اصلی اقتضائات خاص خود و مجاهدتهای خودش را میطلبد. در این جهاد بزرگ، بار اصلی و نقش اساسی بر دوش مسئولان است؛ به هر میزانی که مسئولان شانه به زیر بار مسئولیت بدهند، به همان نسبت بار از روی دوش مردم برداشته خواهد شد.
وی اظهار داشت» از همه مردم عزیز ایران و به ویژه جوانان میخواهم که در این کار بزرگ مشارکت داشته باشند و برنامهها را دنبال کنند. اگر میبینند مطالب درستی مطرح میشود، آن را به گوش دیگران برسانند و همچنین ما را در تکمیل و تصحیح آن یاری کنند.
جلیلی گفت: دست یاری به سوی همه شما عزیزان دراز میکنیم چرا که ثمره مشارکت و تلاش همگانی در عرصه انتخابات برای آینده کشور است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: انشاءالله با این تلاش همگانی، موفقیت بزرگی برای مردم ایران رقم خواهد خورد و چهار سال آینده پر از امید، شکوفایی و موفقیت برای کشور خواهد بود. در بیست روز آینده در این زمینه با شما بیشتر صحبت خواهم کرد و برنامهها را جز به جز و همچنین به صورت جامع برای شما توضیح خواهم داد.
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