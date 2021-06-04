منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در مراتع استان اصفهان اظهار داشت: امروز آتش سوزی در مراتع آبگرمک سمیرم گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه دو هکتار از اراضی دچار حریق شد که با تلاش نیروهای امدادی پس از یک ساعت اطفا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهار مورد حریق در جنگل‌ها و مراتع استان اصفهان گزارش شده است، ابراز داشت: در این آتش سوزی‌ها ۱۳ هکتار از باغات، مراتع و پوشش‌های جنگلی استان از بین رفته است.

وی با بیان اینکه گرما و خشکی هوا، وقوع بادهای گرم، عدم بارش‌های فصلی و خشکی پوشش‌های گیاهی شرایط وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی زیست محیطی و گیاهان مرتعی، جنگلی وباغات را تشدید کرده است، ادامه داد: طی هفته آینده با استقرار موج گرمایی در استان رو به رو هستیم و مدیریت بحران استان در این خصوص با اعلام هشدار بر ضرورت پاکسازی پوشش‌های گیاهی خشک در مزارع و باغات تاکید کرده است.