حضور حماسی شیعه و سنی در انتخابات ۲۸ خرداد نماد وحدت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام لطفیان در پیامی از حضور پرشور و وحدت آفرین مردم قدردانی کرد و بر حضور ارزشمند علمای گرانقدر بخصوص امامان جمعه و جماعت، مدیران و مدرسین و مبلغین و طلاب عزیز اهل سنت کشور ارج نهاد.

و متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن تَطَوَّعَ خَیرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاکِرٌ عَلیمٌ‏

کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار، و (از افعال وی) آگاه است. بقره/۱۵۸

ملت سربلند ایران اسلامی

سلام علیکم

تاریخ انقلاب اسلامی ایران سرشار از حماسه‌های ماندگار و روزهای بزرگی است که با حضور هوشمندانه و درخشش شما ملت بی نظیر در دفتر افتخارات این نظام مقدس ثبت و ضبط گردیده است.

حماسه جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ یکی از همین حماسه‌های بیاد ماندنی است که در امتحان سرنوشت ساز انتخابات، نام و آوازه ایران عزیز را در حالی که دشمنان اسلام و نظام اسلامی اعم از استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل، برخی حکومت‌های طاغوتی مرتجع منطقه و اذناب منافق و بی ریشه آنها در کنار برخی جاهلان راه گم کرده داخلی، شبانه روز برای تحریم انتخابات و نا امید کردن مردم نسبت به آینده نظام اسلامی فتنه گری کرده بودند بر سر زبان‌ها انداخت و نقل محافل دوستان و زهر کام دشمنان این ملت سربلند ساخت.

درود خدا بر ملت مجاهد ایران که فارغ از قومیت و دین و مذهب و زبان و لهجه، با بصیرت تمام و بر اساس آگاهی و تدبیر، یکپارچگی و وحدت وارد صحنه شد و طوفان بر آتش فتنه‌های خنّاسان فرو ریخت و پرچم عزت این سرزمین را بر قله‌های شرف و ایستادگی به اهتزاز در آورد.

بی شک این حضور پرشور و مثال زدنی ملت پای صندوق‌های رأی آنهم در شرایط تهاجم شدید رسانه‌ای دشمنان و شیوع بیماری فراگیر کرونا، برای دوست و دشمن غیر قابل تصور بود و بینش عمیق و زمان شناسی و حضور مجاهدانه در صحنه، هیمنه پوشالی مستکبران را برای چندمین بار در هم شکست.

آفرین بر ملت ایران و درود فراوان بر علمای گرانقدر بخصوص امامان جمعه و جماعت، مدیران و مدرسین و مبلغین و طلاب عزیز اهل سنت کشور که پرچمدار این حرکت ارزشمند و منادی دعوت اقشار مختلف مردم بخصوص جامعه شریف اهل سنت کشور به حضور حماسی در این انتخابات سرنوشت ساز بودند.

اینجانب مراتب شکرگزاری خود به درگاه الهی و قدردانی از علمای عزیز را اعلام و به نوبه خود، درخشش ملت ایران و خلق این حماسه ماندگار را به محضر مبارک ولی امر مسلمین و رهبری عالیقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده و انتخاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب و خادم بی ادعای ملت بزرگ ایران را نیز به ایشان و ملت ایران تبریک عرض نموده و برای ایرانیان داخل و خارج از کشور که در لبیک به دعوت رهبر فرزانه خویش حماسه ساز شدند بهترین مقدرات الهی را در سایه خدمتگزاری شایسته و بایسته مسؤولین اجرایی کشور که همانا گسترش معنویت، رفاه و عدالت هر چه بیشتر در سرتاسر میهن اسلامی مان است آرزومندم.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

کاظم لطفیان

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت