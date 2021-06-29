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۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۸

جریمه ۲۰ هزار دلاری استقلال بابت شکایت دیاباته

جریمه ۲۰ هزار دلاری استقلال بابت شکایت دیاباته

شکایت دیاباته از استقلال باعث شد مبلغ ۲۰ هزار دلار بابت جریمه تاخیر بر مطالبات وی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته آقای گل فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر که در این فصل از مسابقات درخشش فصل گذشته را نداشت، به دلیل چند ماه تاخیر در دریافت حقوق و مطالباتش به صورت رسمی از باشگاه شکایت کرده بود و حالا این باشگاه ناچار است بر اساس حکم اعلام شده از سوی کمیته انضباطی فیفا، به جز مطالبات، مبلغ ۲۰ هزار دلار هم بابت تاخیر در پرداخت به این بازیکن بدهد.

دیاباته فصل گذشته با ۱۵ گل عنوان آقای گل لیگ برتر را به دست آورده بود و در این فصل تنها ۲ بار برای تیمش موفق به گلزنی شده که هر ۲ گل هم در یک بازی بوده است. اما همین بازیکن در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با ۵ گل عنوان بهترین گلزن تیم استقلال را از آن خود کرد.

کد مطلب 5246724

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    • سیاوش IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
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