کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد مالک بنگاهی در شهر ری مقدار فراوانی کالای قاچاق تحت پوشش علوفه دامی در محل بنگاهش دپو و جمع آوری کرده است که بلافاصله تیمی از کارآگاهان بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.

وی عنوان کرد: با شناسایی هویت مالک بنگاه بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، مالک بنگاه با استفاده از خودروهای شوتی مقدار فراوانی پارچه و کمپوت آناناس قاچاق در این مکان تخلیه کرده است. نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل بنگاه اخذ شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ابراز داشت: با اخذ دستور قضائی روز گذشته تیمی از کارآگاهان به محل بنگاه اعزام و ضمن دستگیری مالک بنگاه در بررسی از داخل آن ۱۴ هزار و ۱۲۴ قوطی کمپوت آناناس و ۱۹۰ رول طاقه پارچه قاچاق فاقد بارنامه و فاکتور و مجوزهای گمرکی کشف شد.

وی با بیان اینکه کالاهای کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.