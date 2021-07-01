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۱۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۷

کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بنگاهی در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ولی پور گودرزی گفت: در تحقیقات پلیسی مشخص شد مالک بنگاهی در شهر ری مقدار فراوانی کالای قاچاق تحت پوشش علوفه دامی در محل بنگاهش دپو و جمع آوری کرده است که بلافاصله تیمی از کارآگاهان بررسی موضوع را بر عهده گرفتند.

وی عنوان کرد: با شناسایی هویت مالک بنگاه بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، مالک بنگاه با استفاده از خودروهای شوتی مقدار فراوانی پارچه و کمپوت آناناس قاچاق در این مکان تخلیه کرده است. نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و دستور دستگیری متهم و بازرسی از داخل بنگاه اخذ شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران ابراز داشت: با اخذ دستور قضائی روز گذشته تیمی از کارآگاهان به محل بنگاه اعزام و ضمن دستگیری مالک بنگاه در بررسی از داخل آن ۱۴ هزار و ۱۲۴ قوطی کمپوت آناناس و ۱۹۰ رول طاقه پارچه قاچاق فاقد بارنامه و فاکتور و مجوزهای گمرکی کشف شد.

وی با بیان اینکه کالاهای کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 5248395

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