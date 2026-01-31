لغو شیوه دوم خرید کالابرگ فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۴ دی ۱۴۰۴ شارژ ۴ ماهه کالابرگ الکترونیک برای تمام ایرانیان دهکهای درآمدی اول تا دهم انجام شد. البته افرادی که در دولتهای قبل، از دریافت یارانه انصراف داده بودند و یا یارانه آنها حذف شده بود، موفق به دریافت این یارانه غیرنقدی نشدند.
در ادامه به دلیل حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و چند برابر شدن قیمتها در بازار کالاهای اساسی، دولت چهاردهم این امکان را برای این دسته افراد فراهم کرد تا در لیست یارانهبگیران غیرنقدی دولت قرار گیرند.
به این ترتیب، اعلام شد افراد با ورود به سامانه شمیم، درخواست خود را مبنی بر دریافت کالابرگ ثبت کنند. البته ممکن است برخی شهروندان در این سامانه با این جمله که «بهعنوان سرپرست خانوار شناخته نمیشوید» مواجه شده و ثبت درخواست انجام نشود.
در صورت دریافت این پیام، افراد ابتدا باید با شماره همراه خود به آدرس simin.hadafmandi.ir وارد شده و بهعنوان سرپرست خانوار ثبتنام شوند. پس از آن، اطلاعات از سازمان هدفمندی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و وزارتخانه مبادرت به دهکبندی این افراد میکند. در ادامه مجدداً افراد به همراه دهک آنها به سازمان هدفمندی معرفی خواهند شد. پس از ثبت افراد بهعنوان سرپرست خانوار، آنها مجدد باید با ورود به سامانه شمیم، درخواست خود را مبنی بر دریافت کالابرگ ثبت کرده تا مشمول دریافت یارانه غیرنقدی دولت شوند.
امکان انصراف از شیوه دوم خرید از کالابرگ فعال شد
خرید از کالابرگ در این مرحله با دو روش قابل انجام است. در روش نخست، شهروندان میتوانند با آزادی عمل و قدرت انتخاب از بین ۱۱ قلم کالای اساسی که شامل گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر میشود به میزان و مقدار دلخواه و از بین برندهای مختلف خرید کنند. در این روش، قیمت کالاها به صورت بازاری محاسبه شده و ثابت نیست.
اما در شیوه دوم، با هدف حفظ قدرت خرید مردم، ۹ قلم کالای اساسی با قیمت مشخص و ثابت طی دوره ۳ ماهه از طریق کالابرگ ارائه شده و خانوار میتوانند ۱.۵ کیلوگرم گوشت مرغ، ۸۱۰ گرم روغن، یک کیلوگرم تخممرغ، یک کیلوگرم برنج، ۵۰۰ گرم قند و شکر، ۷۰۰ گرم ماکارونی، یک بسته نایلونی ۹۰۰ گرمی شیر کمچرب، ۴۰۰ گرم پنیر یو اف و ۹۰۰ گرم ماست کمچرب را با مبلغ پرداختی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان به اضافه یک میلیون اعتبار کالابرگ خریداری کنند.
این روش با انتخاب از سوی سرپرست خانوار برای تمام اعضای دیگر این خانوار لحاظ خواهد شد.
بنا به درخواست خانوارهایی که به دنبال لغو این شیوه بودند، امکان لغو روش دوم خرید کالابرگ از امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ فعال شد.
امکان لغو از چه روشهایی قابل انجام است
امکان لغو به دو شیوهاتی که موجودی استعلام میشود، قابل انجام است.
۱. از طریق اپلیکیشن شما
۲. از طریق بازوی کالابرگ در بله
۳. استعلام از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*
