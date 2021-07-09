۸ طرح بهداشتی و درمانی در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی چند منظوره نشاط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دودستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی مهر امام علی (ع) تکاب، سه طرح بهداشت و درمان در مهاباد، بیمارستان جامع فوق تخصصی زنان ارومیه و دو طرح بهداشتی و درنانی در بوکان از مهمترین طرح‌های به بهره برداری رسیده در جریان سفر سعید نمکی به استان بود.

سالن چند منظوره ورزشی "نشاط" در محوطه خوابگاه دخترانه بوستان به متراژ یک هزار و ۶۴۰ متر مربع در مدت ده ماه ساخته شد که فضای ورزشی آن یک هزار و ۱۶ متر مربع بوده و دارای زمین استاندارد بسکتبال، والیبال و فوتسال است که با استانداردهای روز طراحی و ساخته شده است.

همچنین در این سفر دو دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ و ۳۰۰ لیتری در بیمارستان جدید تکاب جهت ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران به بهره برداری رسید.

این دستگاه‌ها در ساختمانی به مساحت ۴۰ مترمربع در داخل بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی تکاب نصب شده و برای راه‌اندازی آنها ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارهای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی هزینه شده‌است.

با راه اندازی ۲ دستگاه اکسیژن ساز جدید، تعداد دستگاه‌های اکسیژن ساز فعال تکاب که در مدار قرار گرفته به ۳ دستگاه رسید.

در ادامه سفر دستگاه سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد با کیفیت ۱۶ اسلایدی و هزینه ۵۰ میلیارد ریالی که جز نیازهای اولویت دار این بیمارستان بود امروز به بهره برداری رسید.

دو دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان مهاباد برای تأمین اکسیژن بیماران به ویژه افراد درگیر با بیماری کووید ۱۹ با ظرفیت تولید هزار و ۲۰۰ لیتر در دقیقه و هزینه ۴۹ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

همچنین آزمایشگاه مرکز بهداشت جامع سلامت با ۴۰۰ متر مربع زیربنا و با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال هزینه سومین طرح افتتاحی حوزه بهداشت و درمان در مهاباد بود که از طریق ویدئو کنفرانس توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

امروز ساختمان کلینیک ویژه تخصصی و دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شهید دکترقلی پور بوکان با اعتبار سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار که از نیازهای اولویت دار این بیمارستان بود امروز به بهره برداری رسید.

ساخت ساختمان کلینیک ویژه تخصصی در بوکان از سال ۱۳۹۴ شروع و در سال ۱۳۹۶ به صورت موقت تحویل دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی شد و امروز به صورت ویژه افتتاح شد، این کلینیک تخصصی در جوار بیمارستان شهید قلی پور و با یک هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا در سه طبقه احداث شده است.

ساختمان کلینیک تخصصی بوکان شامل بخش‌های تخصصی قلب، زنان و زایمان، کودکان، داخلی و بخش‌های پاراکلینیکی شامل رادیولوژی و آزمایشگاه، سونوگرافی و ماموگرافی است.

با حضور وزیر بهداشت از تندیس یادمان مدافعان سلامت استان آذربایجان غربی رونمایی شد، این تندیس با مشارکت دانشگاه علوم‌پزشکی آذربایجان غربی و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان توسط هنرمند آقای اسماعیل نجفی ایجاد شده است.

وزیر بهداشت همچنین ازگالری تصاویر منتخب عکاسان خبری استان آذربایجان غربی با موضوع کرونا در محل بیمارستان جامع زنان دکتر مهزاد نیز بازدید کرد.

در این گالری زحمات کادر بهداشت و درمان استان در دوران کرونا توسط عکاسان آقایان مهرداد تبریزی، سهیل فرجی، علی غیور، مهدی زوار، طاها اصغرخانی، مجتبی اسماعیل زاده، علی ارصلانی، حمید کارکن و خانم‌ها زهرا طالعی، نازنین رحمانی و سودا تیمورپور به نمایش درآمدند.