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۱۹ تیر ۱۴۰۰، ۹:۴۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اعلام کرد؛

۳ شهرستان استان مرکزی در وضعیت قرمز کرونایی

۳ شهرستان استان مرکزی در وضعیت قرمز کرونایی

اراک- رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در حال حاضر شهرستان‌های خمین، دلیجان و محلات در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، سید محمد جمالیان، با اشاره به جدیدترین رنگ بندی شهرستان‌های استان مرکزی در زمینه شیوع کرونا گفت: این رنگ‌بندی‌ها بیانگر وضعیت نامناسب شیوع این بیماری در استان مرکزی بوده و نشان دهنده وضعیت خطر است.

وی افزود: اکنون شهرستان‌های خمین، دلیجان و محلات در وضعیت قرمز قرار دارند که این هفته ۲ شهرستان دلیجان و محلات به این وضعیت اضافه شده است.

دکتر جمالیان با بیان اینکه عمده شهرستان‌های استان مرکزی نیز در وضعیت نارنجی کرونا هستند، خاطر نشان کرد: ۷ شهرستان، اراک، شازند، فراهان، تفرش، ساوه، زرندیه و خنداب در وضعیت نارنجی کرونایی به سر می‌برند.

وی تاکید کرد: این روزها تنها ۲ شهرستان آشتیان و کمیجان در وضعیت زرد قرار دارند که نشانه خوبی برای استان نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان گفت: با توجه به وضعیت‌های کنونی و افزوده شدن شهرستان‌های قرمز و نارنجی، باید مردم جدی تر و هوشیارانه تر از قبل در مراودات و فعالیت‌های اجتماعی خود نکات بهداشتی را رعایت کنند و تا اطلاع ثانوی از برگزاری هرگونه مراسم پرازدحام و مسافرت غیرضروری بپرهیزند.

وی بیان کرد: اگر مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت ندهند و پیک پنجم کرونا را جدی نگیرند به مراتب روزهای سخت‌تری را در پیش رو خواهیم داشت و این امر موجب نگرانی ما و کادر بهداشت و درمان شده است و امیدواریم هر چه زودتر این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.

کد مطلب 5254256

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    نظرات

    • احمد IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
      1 0
      پاسخ
      سلام واکسن 60 سال به بالا کی میزنن

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