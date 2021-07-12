منابع تأمین اجتماعی به عنوان سرمایه ملی صیانت شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین شیرزاد عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در اردبیل اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت استان که شامل ۵۵۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی و ۳۶۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر است، تلاش می‌کند تا خدمات متنوعی را به جمعیت تحت پوشش که عمدتاً از دهک‌های پایین هستند، در طول سال ارائه کند.

وی پرداختی ماهانه اداره کل تأمین اجتماعی را به عنوان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ۱۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما به جد از منابع سازمان به عنوان حق‌الناس و حقوق افراد بیمه شده کارگری و کارفرمایی صیانت می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم تا این منابع بیهوده صرف امور غیر اولویت‌دار شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل تکریم ارباب رجوع، جامعه کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به عنوان شرکای سازمان تأمین اجتماعی ضروری خواند و تصریح کرد: در قالب طرح ۳۰۷۰ که از اسفند سال گذشته شروع شده، تلاش بر این است تا ۳۰ خدمت سازمان تأمین اجتماعی به شکل غیرحضوری انجام شود.

شیرزاد افزود: با اجرایی شدن این طرح از ۷۰ میلیون بار مراجعه بیمه‌شدگان و خدمات‌گیرندگان تأمین اجتماعی به شعب این سازمان کاسته شده و در حقیقت تسهیل خدمات‌رسانی را در بستر الکترونیکی شاهد هستیم.

وی اجرای این طرح را آغاز نهضت آی. تی در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه هر چند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کمتر بوده اما با تلاش رسانه‌ها و همچنین تهیه بروشورهای جامع تلاش می‌کنیم تا خدمات ارائه شده در قالب طرح ۳۰۷۰ را به عموم هموطنان معرفی و آنها را مجاب به دریافت خدمات در بستر الکترونیکی کنیم.

شیرزاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: بخش عظیمی از این خدمات در حال حاضر در شعب تأمین اجتماعی به راحتی و در سایت این سازمان قابل دسترسی و دریافت است و گام به گام سعی بر این است تا این طرح توسعه پیدا کند تا در ایام کرونایی از بار مراجعات افراد مختلف به تأمین اجتماعی کاسته شود.

وی اجرای این طرح را همراه با جلب رضایت گروه‌های مختلف جامعه دانست و اضافه کرد: میز خدمت غیرحضوری در شعب مختلف طراحی و تعبیه شده و در کنار آن از طریق سامانه ۱۴۲۰ در خدمت هموطنان هستیم.

شیرزاد به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز به عنوان یک طرح ملی اشاره کرد و ادامه داد: در قالب برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بود این متناسب‌سازی اجرایی شود اما دولت دوازدهم از سال گذشته اجرای آن را در دو مرحله شروع کرده که در گام اول حقوق یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی بازنشستگان به بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در گام نهایی نیز این مبلغ تا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: با این افزایش پرداختی‌ها ما در استان اردبیل ماهانه ۱۷ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنیم و تمام تلاشمان بر این است تا رضایت بازنشستگان فراهم آید.