یادمان مرحوم آیت الله حدائق در شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا حدائق ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از یادمان مرحوم آیت الله حدائق با اشاره به اینکه قطعاً باید آیندگان نسبت به گذشتگان آشنایی و آگاهی بهتری داشته باشند، اظهار کرد: باید الگو های ما در مسیر زندگی بزرگان باشند.

وی در ادامه با تصریح اینکه مجموعه این یادمان بخشی از فعالیت‌ها، خدمات و زندگی نامه مرحوم آیت الله حدائق است، اضافه کرد: کتابی در خصوص زندگی نامه آیت الله حدائق نیز یک کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای در حال کتابت است.

مسئول مدرسه علمیه منصوریه عنوان کرد: شناسنامه و افتخار یک شهر بزرگان علمی هستند که عمری را به خدمت و تلاش در همه عرصه گذرانده‌اند، مردم نباید این بزرگان را فراموش کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشی از وصیت نامه مرحوم آیت الله حدائق وجود دارد که فرموده‌اند یاد ندارم از قبل تکلیف نمازی از من قضا شده باشد اما باز برای من ۱۵ سال نماز استیجار کنید، از خود ایشان بارها شنیده‌ام از هفت سالگی نماز شب من قضا نشده است، بنابراین باید فرزندان خود را اینگونه تربیت کنیم نه اینکه فرزندان ما از نماز بیگانه باشند.

آیت الله حدائق افزود: در بخش دیگری از وصیت نامه مرحوم آیت الله حدائق روایتی از امیرالمومنین (ع) ذکر شده که می‌فرماید کسی که میان خود و خدای خود را اصلاح کند خداوند نیز میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد و کسی که آخرت خود را اصلاح کند خداوند دنیای او را اصلاح خواهد کرد.

وی گفت: شهادت می‌دهم در جایگاه شاگردی از مصادیق عمل به روایت امیرالمومین (ع) مرحوم آیت الله حدائق بودند ایشان به دلیل اینکه دغدغه آخرت را داشت خداوند دنیای ایشان را اصلاح کرده بود، امیدواریم شبیه این نمایشگاه‌ها برای دیگر علما که به رحمت ایزدی می‌پیوندند رقم بخورد تا نسل‌های آینده فراموش نکنند که مفاخر شهر خود هستند.