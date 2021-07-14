به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن شهرستان کوهدشت از مقاوم‌سازی هشت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: میانگین مقاوم‌سازی مسکن روستایی در لرستان ۸۵ درصد است و استان رتبه دوم مقاوم‌سازی مسکن روستایی را در کشور دارد.

وی با اشاره به بهسازی هفت هزار واحد و بازسازی هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی شهرستان کوهدشت عنوان کرد: ۸ هزار و ۵۰۰ و احد مسکن روستایی شهرستان کوهدشت تاکنون مقاوم‌سازی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان با بیان اینکه کار تهیه طرح برای تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان انجام شده است افزود: میانگین اجرای طرح هادی در استان بالاتر از نُرم کشوری است.

رضایی گفت: ۲۴۱ پروژه طرح هادی در ۸۳ روستای شهرستان کوهدشت با اعتباری حدود ۴۳ میلیارد تومان اجرا شده است.

فرماندار شهرستان کوهدشت نیز در این مراسم تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی را گامی مهم در راستای خدمت به محرومین جامعه دانست و اظهار داشت: خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی الگویی ارزشمند و کم نظیر در راستای توسعه، عمران و آبادانی کشور است.

مجتبی بیرانوند گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد انقلابی و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری خدمات ارزشمندی را در راستای توسعه پایدار روستایی، خدمت به اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار و محرومیت زدایی از جامعه روستایی کشور در کارنامه خود ثبت کرده است.

بنا بر این گزارش، در این مراسم «بهمن مرادی» به عنوان سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهدشت معرفی و از خدمات و تلاش‌های «حسن قربانی» به عنوان مدیر سابق این شهرستان تقدیر شد.