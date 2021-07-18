راهکارهایی مهم و کاربردی برای حل اختلافات زوجین در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین رونمایی کتاب «تار و پود عاشقی» با حضور امیرحسین بانکی‌پور، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، حامد مصلحی، نویسندۀ کتاب و محمدصادق میرصالحیان، مدیر انتشارات حدیث راه عشق، در کانون پیوند مهر اصفهان برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی کتاب «تار و پود عاشقی» ضمن بیان اینکه زندگی مشترک، ورود به شبکه جدیدی از ارتباطات فردی و خویشاوندی است، گفت: گاهی زوجین در تنظیم آن‌ها دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند، از این رو ارائۀ آموزش‌های لازم به آن‌ها و انجام مداخلات مشاوره‌ای می‌تواند راهگشا بوده و از بروز مسائل خانوادگی پیشگیری کند.

بانکی‌پور، کتاب«تار و پود عاشقی» را مجموعه‌ای کاربردی و برخوردار از نگاه نو و مسأله‌محور به روابط زوجین پس از ازدواج برشمرد و افزود: در جامعۀ ایرانی، ازدواج کردن به معنی جدا شدن کامل فرد از خانوادۀ قبلی خود نیست، بلکه به منزله کسب استقلال و شکل دادن به شبکه جدیدی از وظایف، تکالیف و ملاحظات بین فردی است، از این رو فرد تازه متاهل، باید در روابط خود با خانواده پدری، خانواده همسر و شبکه دوستان قدیمی، تجدید نظر نموده و آنها را مطابق با شیوه جدید زندگی خود، تنظیم نماید که تحقق این امر، به کسب آگاهی و برخورداری از دانش و مهارت کافی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون در حوزه خانواده، کتاب‌های زیادی به چاپ رسیده اما در میان آن‌ها، بازتعریف ارتباطات بین زوجین کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد: «صمیمت و احترام»، دو عنصر مهم و اساسی در برقراری ارتباط با خانواده همسر است که اگر به شکل درست استفاده شود، رضایت خاطر همسر و قوام بیشتر زندگی مشترک را به همراه دارد از این رو کتاب حاضر، به این مقوله به شکلی عمیق و گسترده پرداخته است.

رییس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتباط با دوستان، از دیگر چالش‌های مهم دوران تاهل است که گاه با افراط و تفریط‌هایی همراه می‌شود، اظهار داشت: دوستان هر فرد، در دوران تجرد، منبع مهمی برای پر کردن خلأ‌های عاطفی وی و تامین‌کننده شادی و تفریح مورد نیاز او به شمار می‌روند؛ اما به هنگام ازدواج، مدیریت میزان زمان حضور در کنار دوستان و سنجش همخوانی فرهنگی هریک از این دوستان و خانواده آن‌ها با همسر جدید، از جمله مسائلی است که باید برای آن، طرح و نقشه مشخصی داشت.

بانکی‌پور با تاکید بر اینکه یکی از نظام‌واره‌های معروف ارتباط میان زن و شوهر، مثلث اشتینگر است که در کتاب «تار و پود عاشقی»، مطابق با فرهنگ بومی و قرآنی بازتعریف شده، خاطرنشان ساخت: بروز اختلاف و مشکل در روابط میان زوجین، امری محتمل است که برای برون رفت از آن، به مهارت‌های حل مساله نیاز داریم. از این رو کتاب «تار و پود عاشقی» از یک سو به ارائه مهارت‌هایی برای پیشگیری از بروز اختلاف و غنی سازی روابط میان زوجین پرداخته و از سوی دیگر، راهکارهایی مهم و کاربردی را برای حل اختلافات پیش‌آمده و رسیدن به آرامش و صمیمیت ارائه نموده است.

وی «به رسمیت شناختن تفاوت‌ها»، «همدلی»، «تامین نیازهای جسمی و روانی یکدیگر»، «کنترل خشم»، «انعطاف پذیری» و «مثبت نگری» را مجموعه ای از مهارت‌های ارتباطی معرفی شده در این کتاب برشمرد و گفت: کتاب «تار و پود عاشقی» طی شش فصل به تبیین «نقش‌های جدید فرد پس از ازدواج»، «مدیریت روابط زوجین با خانواده‌ها»، «تنظیم ارتباط همسران با خویشاوندان»، «مدیریت و اصلاح ارتباط زوجین با دوستان» و «ارتباط صحیح زن و مرد با یکدیگر» پرداخته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مدت زمان صرف شده برای جلسات پژوهشی این کتاب را یک سال عنوان و تاکید کرد: مخاطب محوری کتاب تار و پود عاشقی، زوج‌های جوان هستند؛ اما برای زوج‌هایی که سال‌هاست ازدواج کرده اند نیز مفید بوده و نکات و مهارت‌های تازه ای را به آنها می‌آموزد که به غنی تر شدن زندگی مشترک کمک می‌کند.

بسیاری از مشکلات زوجین، ریشه فرهنگی دارد

حامد مصلحی از دیگر نویسندگان کتاب «تار و پود عاشقی»، در آیین رونمایی این کتاب گفت: بسیاری از مراجعات زوجین به کلینیک‌های روانشناسی و مراکز مشاوره، ناشی از مسایل و مشکلاتی است که ریشه فرهنگی دارد و باید با نگاهی جامع و همه جانبه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: گاه شاهد آن هستیم که در خانواده‌های تازه شکل گرفته، ارتباط تازه داماد با مادر زن یا ارتباط تازه عروس با مادر شوهرش، دچار نقصان‌هایی است که در زندگی دو همسر، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مساله به نظام جدید ارتباطات دختر و پسر پس از ازدواج مرتبط می‌شود و از آنجایی که وجهه بومی و فرهنگی دارد، باید با رویکردی فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد و تحقیقات و نظریه‌های مطالعاتی دیگر کشورها درد چندانی از این مسائل دوا نمی‌کند.

مصلحی تصریح کرد: در کتاب «تار و پود عاشقی» شبکه روابط زوجین براساس فرهنگ بومی، باز تعریف شده و به بایدها و نبایدهای مرتبط با آن در جامعه ایرانی و اسلامی پرداخته شده است.

نویسنده کتاب «تار و پود عاشقی» ترجمه نظریه‌های روانشناختی موجود در جهان و پیمایش و حل کاربردی مسائل زوجین را دو شیوه متداول در تالیف کتاب‌های حوزه خانواده ذکر نمود و خاطرنشان ساخت: کتاب «تار و پود عاشقی» با نگاهی نو به حوزه روابط خانوادگی و ترکیب دو رویکرد ذکر شده، تلاش کرده است، به سمت و سوی نظریه‌پردازی کاربردی حرکت کند تا برای مسائل جدید خانواده‌ها پاسخ‌هایی علمی و قابل استفاده ارائه کند.

پرداختن تخصصی به حوزه خانواده، رسالت اصلی انتشارات حدیث راه عشق

در این مراسم، مدیر انتشارات حدیث راه عشق، مهم‌ترین رسالت این انتشارات را پرداختن تخصصی و حرفه‌ای به حوزه خانواده و مسائل مرتبط با آن، برشمرد و گفت: ازدواج صحیح و پایدار، حل مسائل و مشکلات خانوادگی، ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی و بهبود روابط اجتماعی و میان فردی، مهم‌ترین موضوعات مورد توجه انتشارات حدیث راه عشق است که طی قریب به ۱۷ سال، بیش از یکصد و ۵۰ جلد کتاب فاخر را در این زمینه منتشر نموده است.

محمدصادق میرصالحیان به توزیع گسترده نمایندگی‌های این انتشارات در نقاط مختلف کشور اشاره نمود و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ نمایندگی در شهرهای مختلف کشور، محصولات منتشرشده از سوی انتشارات حدیث راه عشق را در اختیار خانواده‌ها و علاقه‌مندان به حوزه کتاب و مطالعه قرار می‌دهند.

وی بهره‌مندی از قالب‌های متنوع، ورود به حوزه ادبیات داستانی، تعامل با نویسندگان جدید و خوش‌قلم و تهیه آثار فاخر با رویکرد خانوادگی را از جمله برنامه‌های آتی این انتشارات عنوان نمود و تصریح کرد: آثار تولیدشده در این انتشارات قادر است بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آموزشی مورد نیاز خانواده‌های ایرانی را از پیش از آغاز ازدواج و زمان انتخاب همسر تا دوران فرزنددار شدن و پس از آن در دوره سالمندی، تامین نماید.

مدیر انتشارات حدیث راه عشق، روانشناسی ارتباط، انتخاب صحیح همسر، اقتصاد خانواده، تفاوت و تضارب فرهنگ‌ها در بستر خانواده، مشکلات و چالش‌های عاطفی زوجین، شکاف میان نسل‌ها، تربیت فرزندان و بلوغ را از مهم‌ترین موضوعاتی برشمرد که این انتشارات تاکنون به تولید کتاب‌های ارزشی درخصوص آن، اقدام نموده است.

کتاب «تار و پود عاشقی» به قلم امیرحسین بانکی‌پور فرد و حامد مصلحی نگاشته شده و از سوی انتشارات حدیث راه عشق، در ۲۲۰ صفحه منتشر شده است.