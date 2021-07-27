شهاب عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموعه طنز «دست‌انداز» که از ابتدای نوروز روی آنتن شبکه نسیم رفت، درباره ادامه تولید آن بیان کرد: برنامه‌ریزی ما برای این مجموعه در ۹۰ قسمت و تا قبل از شروع محرم بود و حالا هم مجموعه تا اواخر مرداد پخش می‌شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌ای برای فصل جدید این مجموعه نداریم طرح‌های جدیدی دارم که می‌خواهم سراغ آن‌ها بروم اما فعلاً قصد ساخت کار آیتمی را ندارم.

عباسی که پیش از این طنز آیتمی «خنده بازار» او با اقبال مخاطب روبه‌رو شده بود درباره کیفیت پایین‌تر طنازی «دست‌انداز» بیان کرد: بخشی از این طنازی سلیقه‌ای است، من بازخوردهایی که از «دست‌انداز» داشتم درصد زیادی از آن راضی بودند.

وی درباره اینکه چرا برنامه نتوانسته است به همان میزان برای مخاطب جذاب و مفرح باشد، گفت: بخشی به ممیزی‌های تلویزیون برمی‌گردد و اینکه شرایط تلویزیون همیشه ویژه بوده است. بخشی هم به خود همکاران ما برمی‌گردد که در زمان ساخت «دست‌انداز» خیلی‌ها دوست نداشتند با آن‌ها شوخی کنیم و ما صرفاً با برخی از برنامه‌های تلویزیونی شوخی کردیم.

فعالان فضای مجازی طنز را از ما آموخته‌اند

این کارگردان و بازیگر مجموعه‌های طنز درباره قیاس با شبکه‌های اجتماعی که گاهی با وجود امکانات کمتر اما موفق‌تر از تلویزیون در حوزه طنز، آیتم سازی می‌کنند، پاسخ داد: همه بچه‌هایی که در مجازی فعالیت می‌کنند از آیتم‌های ما در مجموعه‌های قدیمی‌تر یاد گرفته‌اند و خود ما در تلویزیون منبع این شوخی‌ها بوده‌ایم. اگر شرایط برای ما به گونه دیگری بود ما هم موفق بودیم. همه این بچه‌ها که شما در مجموعه دیدید خنده‌دار بودند اما در چارچوب تلویزیون قرار گرفتند و همین بازیگران اگر بخواهند در فضای مجازی کار کنند بسیار بیشتر می‌خندانند.

آن زمان زندگی راحت‌تری جریان داشت بی آبی، بی برقی و گرانی در این حد نبود الان تورم از یک طرف، کرونا از طرف دیگر و وضعیت متزلزل مدیران از طرف دیگر روی مردم اثر گذاشته است وی اضافه کرد: ما مجموعه‌ای چون «خنده بازار» را داشتیم و شوخی‌های آن بخش زیادی از جامعه را با خود همراه کرد اما آیا ما پس‌رفت کرده‌ایم؟ طبیعتاً تجربه‌مان هم بیشتر شده است.

عباسی در پاسخ به اینکه چرا برخی آیتم‌ها مثل «پایش» بیشتر از خنده می‌توانست جدی و حرص‌درآور باشد، بیان کرد: برای آیتم «پایش» من خودم دوست داشتم لحن ما تند باشد و خنجر را از رو ببندیم. تلاش داشتیم واقعیت برخی از مسئولان را نشان دهیم و اگر حرص مخاطب درآمد عمدی بود. متاسفانه مسئولینی داریم که به هیچ وجه پاسخگو نیستند و حتی در رسانه به گونه‌ای سخن می‌گویند که حال شما بد شود.

وی درباره دلایلی که مخاطب این روزها کمتر با مجموعه‌های طنز می‌خندد عنوان کرد: اقبال از یک مجموعه طنز به خیلی دلایل برمی‌گردد، خیلی از جریانات موازی حاکم بر اجتماع روی مخاطب تاثیر و روحیات او تاثیر می‌گذارد و ممکن است آمادگی و پذیرش سریال طنز را نداشته باشد.

کارگردان «خنده بازار» ادامه داد: نسبت به سال‌هایی که «خنده بازار» پخش می‌شد وضعیت اجتماعی اقتصادی عوض شده است. آن زمان زندگی راحت‌تری جریان داشت بی آبی، بی برقی و گرانی در این حد نبود الان تورم از یک طرف، کرونا از طرف دیگر و وضعیت متزلزل مدیران از طرف دیگر روی مردم اثر گذاشته است. البته نمی‌خواهم توجیه کنم اما کسی دوست ندارد برنامه‌ای بسازد که مردم دوست نداشته باشند یا روی دستش بماند. بخشی ممکن است ناتوانی من باشد و بخشی هم به شرایطی برمی‌گردد که مردم در آن هستند. یک دلیل هم که نمی‌خواهم کار آیتمی بسازم همین است، نه به این علت که «دست‌انداز» موفق نیست که اتفاقاً خود من از پخش آن راضی هستم. هزینه برآورد ما را با خیلی از کارها در همین تلویزیون مقایسه کنید حداقل یک دهم آنهاست.

وی درباره اینکه چقدر تلاش کرده‌اند تا از نویسندگان مختلف برای آیتم‌ها کمک بگیرند گفت: من سعی کردم بچه‌های جدید را وارد کنم یا ساختار را عوض کم. نویسنده و متن ۸۰ درصد از یک کار است و ما با کمبود نویسنده مواجه بودیم. نویسنده‌های قابلی که در فرمت‌های مختلف طنز بنویسند، نداریم. ما سه نفر نویسنده داشتیم که یکی از آنها حدود ۳۵۰ آیتم نوشت و طبیعی است که فرد به تکرار می‌رسد. به نظرم او حتی خیلی نابغه بود که این تعداد آیتم را به ما رساند.

عباسی درباره همکاری با استندآپ کمدین‌ها و اینکه چرا سراغ آن‌ها نرفته‌اند نیز تصریح کرد: نوع نوشتن آیتم با سریال یا حتی استندآپ کمدی خیلی فرق می‌کند. در آیتم باید در کوتاه مدت نیاز را برآورده کنید و به جرات می‌گویم نویسنده آن را نداریم. جنس استنداپ هم فرق می‌کند، در استندآپ شرح حالی را از دید اول شخص شروع می‌کنید و تا هر جا بخواهید ادامه می‌دهید. ما از نویسنده‌های مختلفی در این حوزه هم دعوت می‌کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم.