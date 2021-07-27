به گزارش خبرنگار مهر، رمان «خانزاده طهران» نوشته محدثه گلستانی بهتازگی توسط نشر آداش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینداستان که اولینرمان نویسندهاش است، موضوعی تاریخی، عاشقانه و معمایی دارد و بستر زمانیاش طهران قدیم در سال ۱۳۱۰ است. در اینزمان زندگی ارباب و رعیتی در حال از بین رفتن و تغییرات جدید در راه بود.
در رمان «خانزاده طهران» دختری روستایی به نام فرح پس از زلزله و مرگ پدر و مادرش به اصرار خانواده پدری و وعده دوری برای مدتی کوتاه، ناچار میشود به طهران مهاجرت کند اما هیچیک از وعدهها و رویاها در طهران محقق نمیشوند. در نتیجه فرح برای هزینههای معیشت خود ناچار میشود به کار در یک خیاطخانه مشغول شود.
در ادامه داستان فرح خود را طعمه شخصیت خانزاده طهرانی میبیند که برای منافع خود به او نیاز دارد. در نتیجه با تغییر دادن نام فرح و هویتش او را وارد بازیای میکند که فرح از عواقب آن خبر ندارد. اما اینداستان دو شخصیت مثبت با نامهای سیاوش و خورشید هم دارد که فرح نمیداند به چهدلیل به او کمک میکنند تا از شرایط اسفباری که خانزاده برایش درست کرده، بیرون بیاید.
اینکتاب با ۵۳۶ صفحه و قیمت ۱۳۹ هزار تومان منتشر شده است.
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