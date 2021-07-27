فیزیوتراپی به تقویت عضلات تنفسی بیمار کرونایی کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، افسون نودهی مقدم افزود: متخصصان فیزیوتراپی در بخش‌های بستری بیماران کرونایی، نقش بسیار تأثیرگذاری دارند و تاکنون بسیاری از این متخصصان به دلیل پیگیری و مواجهه نزدیک با بیماران کرونایی، به این بیماری مبتلا شده و تعدادی از آنان نیز جزو فوت شدگان این بیماری هستند.

وی تاکید کرد: نقش فیزیوتراپیست ها و ارائه خدمات تخصصی آنان برای دو دسته از بیماران کرونایی بسیار حائز اهمیت است، بیمارانی که به دلیل نامناسب بودن وضعیت ریه، احتمال کاهش و افت سطح اکسیژن خون برای آنان وجود دارد که اگر از وخامت بیماری جلوگیری نشود، ناچار به استفاده از دستگاه تنفسی خواهند شد که خدمات فیزیوتراپی تنفسی به آنان کمک می‌کند که سطح اکسیژن افت نکند و به مرحله استفاده از دستگاه تنفسی نرسند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی افزود: دسته دوم، بیماران کرونایی هستند که برای تنفس، وابسته به دستگاه تنفسی می‌شوند، اما در کنار دارو درمانی، می‌توانند از خدمات فیزیوتراپی تنفسی نیز کمک بگیرند و با تقویت عضلات تنفسی و رساندن سطح اکسیژن به حد نرمال و طبیعی، زودتر از دستگاه جدا شده و به تنفس طبیعی و مستقل برسند.

نودهی مقدم همچنین از اهمیت خدمات فیزیوتراپی در بهبودی و تسریع در روند درمان عوارض جسمی و حرکتی ناشی از بیماری کرونا گفت و توضیح داد: از جمله عوارض ناشی از بیماری کرونا، درگیری سیستم عصبی مرکزی است که می‌تواند منجر به ضعف و اختلال حرکتی شود. همچنین سیستم‌های عضلانی اسکلتی و مفاصل به دلیل بستری شدن بیمار، دچار کم تحرکی و اختلال عملکرد می‌شوند که می‌تواند منجر به خشکی مفاصل و ضعف حرکتی شود و درمان‌های تخصصی فیزیوتراپی می‌تواند با افزایش دامنه حرکتی مفاصل و تقویت عضلات، به بهبودی سریع‌تر بیمار کمک کند.

مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی فعالیت این گروه آموزشی و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی آن، گفت: این گروه آموزشی که از سال ۱۳۷۱ تأسیس شده، هم اکنون با بهره گیری از توان تخصصی و حرفه‌ای ۱۴ عضو هیأت علمی به تعلیم و تربیت نیروی متخصص در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازد، بطوری که تا کنون بالغ بر ۴۴۸ نفر در مقطع کارشناسی، ۱۹۲ تن در مقطع کارشناسی ارشد و ۴۰ تن در مقطع دکترا فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: پس از آموزش پایه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، این گروه به طور عمده با نگاه به آموزش‌های تخصصی در گرایش‌های آسیب‌های عصبی، عضلانی، اسکلتی و رویکرد درمان‌های دستی فعالیت دارد و در این راستا، بالغ بر ۲۰۰ کارگاه تخصصی و ۲۵ سمینار ملی و بین المللی و دانشجویی برگزار کرده است که سمینارهای سالانه فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات از جمله آنهاست.

نودهی مقدم تصریح کرد که این دپارتمان علاوه بر دانشجویان ایرانی، از دیگر کشورها نیز پذیرش دانشجو داشته که در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین با اشاره به حضور دو عضو هیأت علمی این گروه آموزشی در هیأت بورد تخصصی فیزیوتراپی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، افزود: این گروه آموزشی از ابتدای تأسیس در راستای انتشار مقالات علمی از طریق نشریه حرکت در سطح ملی اقدام به ایجاد بستر مناسب برای ارتقای دانش همکاران توانبخشی کرده و در ادامه با ارتقای سطح علمی آن با عنوان جدید نشریه فیزیوتراپی تخصصی « فصلنامه فیزیک درمانی Physical treatment » فعالیت کرده که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

وی در خصوص توانمندی علمی و تخصصی گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز به «پایه گذاری و اشاعه سبک فیزیوتراپی تخصصی در حوزه درمان‌های دستی و فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات و اختلالات مجموعه لگن و درمان سوزن خشک»، «راه اندازی اولین کلینیک فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات در ایران»، «برخورداری از آزمایشگاه تخصصی بیومکانیک با تجهیزات آنالیز حرکت، تعادل و راه رفتن و دیگر ارزیابی‌های عصبی عضلانی اسکلتی»، اشاره کرد.

نودهی مقدم همچنین از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این گروه آموزشی با دیگر مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مهندسی و بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، ارتش و شرکت ملی نفت ایران، سازمان بهزیستی کشور و مرکز تحقیقات موفقیان وابسته به دانشگاه صنعتی شریف گفت که سبب برخورداری از امکانات آموزشی و آزمایشگاهی این مراکز علمی و پژوهشی نیز می‌شود.

وی، عمده زمینه‌های تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی گروه را در حیطه‌های درمان‌های دستی، سوزن خشک، فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات و اختلالات لگن، شانه، سالمندی، تمرین درمانی ، تکنیک‌های postural restoration ، Tapping و TDCS ذکر کرد و افزود: اعضای هیأت علمی این گروه طی سال‌های اخیر نسبت به ثبت پنج اختراع و US patent اقدام کرده اند.