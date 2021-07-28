بستری روزانه ۳۲۰ بیمار کرونایی جدید در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت کرونا اظهارکرد: روند صعودی شیوع کرونا در گلستان همچنان ادامه دارد و در صورت استمرار این روند در تأمین تخت های بیمارستانی و ارائه خدمات به بیماران دچار مشکل می شویم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: بار مراجعات به بیمارستان ها افزایش یافته و میانگین بستری روزانه از ۲۳۰ نفر در ابتدای هفته به ۳۲۲ نفر رسیده است.

وی بیان کرد: هم اکنون هزار و ۳۹۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی بستری بوده که از این تعداد ۱۴۷ بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند که حال ۵۶ نفر آنها وخیم است.

فاضل عنوان کرد: علاوه بر آن حدود هزار بیمار نیازمند بستری هم به صورت سرپایی مداوا شده و روزانه خدمات دریافت می کنند.

طبق گفته وی همه شهرها به جز گمیشان قرمز بوده و البته چند شهر مانند مینودشت، گرگان، گنبدکاووس، بندرگز و کلاله شرایط نزدیک به سیاه دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: همه خانواده‌ها هم اکنون با بیماری به شکل شدید یا خفیف درگیر هستند و باید قرنطینه در منزل را رعایت کنند.

فاضل تأکید کرد: برای توقف و کاهش روند شیوع در پیک پنجم از مردم می خواهیم برای حفظ سلامتی خود پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و در مراسم و تجمعات حاضر نشوند.