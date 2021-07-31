به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ایام پایانی دولت روحانی و روی کار آمدن دولت جدید گمانه‌زنی‌هایی درباره وزارت آموزش و پرورش مطرح شده و تاکنون نام‌های زیادی برای صدارت در این وزارتخانه بیان شده است. پیگیری‌های خبرگزاری مهر حاکی از این است که گزینه‌های متعددی در دستور تیم ارزیاب این وزارت‌خانه قرار گرفته است. گزینه‌هایی چون محسن حاجی میرزایی وزیر فعلی آموزش‌وپرورش، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، احمد حیدری معاون سابق وزارت آموزش و پرورش و… در بین گزینه‌ها قرار گرفته‌اند.

اهمیت عرصه فرهنگ در کنار برخی بی‌توجهی‌ها به این عرصه مدیریتی کشور، خبرگزاری مهر را بر آن داشت تا با بررسی مهمترین گزینه‌های پیشنهادی هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگی کشور، مقایسه‌ای در توانمندی‌ها و ویژگی‌های این افراد داشته باشد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی

محسن حاجی میرزایی از یاران نزدیک روحانی و جهانگیری است که در سابقه او معاون مالی نهضت سوادآموزی به چشم می‌خورد و سال‌ها دبیر هیأت دولت بوده است و اکنون وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار است. پدیده‌های مختلفی در این دوره مسئولیت گریبان این وزارتخانه را گرفته که انتقادات تشکل‌های مختلف آموزش و پرورشی را در پی داشته است.

انتصاب برخی چهره‌های ناموفق مدیریتی با نگاه‌های غرب گرایانه در هیأت امنای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش و به کارگیری چهره‌های مدافع سند ٢٠٣٠ به دبیری شورای‌عالی آموزش و پرورش یکی از موارد انتقادی به این دوره مدیریتی بود. برخی منتقدان مدیریتی حاجی میرزایی معتقدند، در این دوره زیرنظام‌ها مطابق اهداف سند تحول تنظیم نشده و فرهنگیان در دوره وزارت وی رضایتی از عملکردش نداشته‌اند. با این وجود حاجی میرزایی با کمک برخی گروه‌های سیاسی تلاش دارد وزارتش در دوران جدید تداوم یابد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی است که تجربه چند دوره نمایندگی مجلس و سکانداری وزارت آموزش و پرورش دولت دهم را در کارنامه کاری خود دارد. در زمان وزارت حاجی‌بابایی تلاش زیادی برای تصویب سند تحول آموزش و پرورش صورت گرفت. وی در حمایت از تنوع مدارس تلاش زیادی کرد ازجمله تکثیر مدارس تیز هوشان و مدارس نمونه دولتی. البته انتقاداتی به عملکرد وی نیز وارد شده است از جمله اجرای شتاب‌زده طرح ۶-۳-۳ که چالش‌های بسیاری را برای مدارس رقم زد که همچنان درگیر مسائل و چالش‌های آن هستند و همچنین واگذاری بیش‌از صد آموزشکده فنی‌حرفه‌ای با زمین و امکانات به وزارت علوم که پشتوانه هنرجویان هنرستانی بوده‌است و تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه که صدها ساعت برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت مدارس در ماه را از بین برد.

احمد حیدری مشاور قائم‌مقام وزیر کشور در دولت یازدهم

احمد حیدری که فرد کمتر شناخته شده‌ای در میان فرهنگیان است، در دولت یازدهم به‌عنوان مشاور قائم‌مقام وزیر کشور دولت روحانی مشغول به کار بوده است. وی و سید محمد بطحائی تیرماه ۹۸ به سمت معاونین دانشگاه آزاد منصوب شدند. حیدری که دارای مدرک مهندسی عمران است، سابقه معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد. علاوه‌بر فاصله هشت‌ساله وی از نظام تعلیم و تربیت و دارا بودن مسئولیت کلیدی در دولت روحانی، به‌نظر نمی‌رسد وزارت حیدری با اقبال فرهنگیان روبرو شود.

سید باقر پیش‌نمازی معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم

سید باقر پیش‌نمازی گزینه دیگری است که مطرح‌شده است؛ از مسئولیت‌های سابق او می‌توان به معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، مدیر شبکه قرآن و معارف صداوسیما، مدیرکل صداوسیمای استان فارس، مدیرکل صداوسیمای خراسان‌رضوی و رئیس ستاد نماز جمعه تهران اشاره کرد. پیگیری تصویب قانون احیای معاونت پرورشی و تصویب آئین نامه اجرایی و اجرای قاطع آن و کیفیت بخشی به فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی از اقدامات مؤثر وی بوده. او نگاهی تحول‌گرا به آموزش و پرورش دارد و با رویکرد خلاقانه‌ای که به مقولات فرهنگی و اجتماعی دارد قادر است ارتباط وسیع و پویایی با نیروهای جوان برقرار کند و زمینه ورود مدیران گام دوم انقلاب را به عرصه اداره وزارتخانه فراهم نماید.

سید علی یزدیخواه مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران

سید علی یزدیخواه مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران و نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم است.

سید بابک هاشمی نکو از مدیران آموزش و پرورش شهر تهران

سید بابک هاشمی نکو از مدیران آموزش و پرورش شهر تهران و چهره‌ای شناخته‌شده در بین تشکل‌های انقلابی آموزش و پرورش است و مطالعه تطبیقی برای بررسی آموزش و پرورش کشورهای موفق داشته است.

احمد قیومی مشاور سابق مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران

احمد قیومی دانش آموخته دکترای مدیریت رسانه، از مدیران سابق مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و مشاور سابق مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بوده است. وی در دوره‌ای مدیرکل آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده و از مدیران اجرایی قوی، تحول‌گرا و جوان‌گرا است. از مهم‌ترین خصوصیت‌های قیومی، می‌توان به توان بالای مدیریتی، توانایی بسیج منابع و امکانات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در مسیر بهبود چالش‌های آموزش و پرورش و قدرت تعامل بالای وی اشاره کرد. قیومی که از فعالان حوزه رسانه و فضای مجازی نیز هست، آشنایی خوبی با تحولات و فناوری‌های رسانه‌ای و مجازی روز دارد.

محمد طیب صحرایی مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران

محمد طیب صحرایی از فعالان عرصه تعلیم و تربیت و مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران است. وی متولد کرمانشاه و دانش‌آموخته دکتری جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) است. از سال ۱۳۸۶ عضو هیئت علمی این دانشگاه بوده و در عین حال مسئولیت‌های فرهنگی و دانشجویی مختلفی مانند مسئولیت دفتر اعزام مبلّغ، مدیرکل فرهنگی و قائم مقام معاونت دانشجویی دانشگاه را داشته است. از وی فعالیت‌های دیگری نیز در فضای غیردانشگاهی در قالب فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی در حوزه تعلیم و تربیت در دو مؤسسه فرهنگی اندیشه روح الله و مطالعات راهبردی حکمت صادق (ع) نیز وجود دارد. وی طراح طرح کشوری ایماوا (الگوی یک مدرسه ایرانی و اسلامی)، از مدرسین طرح بینش مطهر و طراح و مجری طرح شهید بهنام محمدی از طرح‌های موفق حوزه تربیتی در مدارس کشور است.

به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم باید توانایی حل مجموعه‌ای از مسائل کلیدی را داشته باشد. بخشی از این مسائل، به چالش‌های مزمن نظام آموزش و پرورش همانند مسائل مالی و منابع انسانی برمی‌گردد. دومین دسته مسائل معطوف به اجرای پروژه‌های تحولی مبتنی بر سند تحول طی دوران چهارساله دولت است. دسته سوم از مجموعه مسائلی که باید توسط وزیر آینده آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد، به آینده نظام آموزش و پرورش مرتبط می‌شود. داشتن فهم آینده‌نگر و جوان‌گرایی به وزیر آینده کمک می‌کند توانایی ریل‌گذاری برای مواجهه با پارادایم‌ها و فناوری‌های جدید آموزشی را داشته باشد و بتواند با تربیت نسلی جدید از کارشناسان و مدیران، زمینه را برای تحول نظام آموزش و پرورش فراهم آورد.

افرادی که نام برده شدند از گزینه‌های اصلی و نام‌آور پیشنهادی صدارت وزارت مهم و زیر ساختی کشور بودند که در روزهای آینده دقیق‌تر مشخص خواهد شد کدامیک اعتماد حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس جمهور منتخب را برای این وزارتخانه جلب خواهند کرد.