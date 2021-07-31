یورش داعش به یک مجلس عزا در «صلاح الدین»/ ۷ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سلسله اقدامات جنایتکارانه تروریست‌های تکفیری داعش علیه غیرنظامیان عراقی همچنان ادامه دارد. تکفیری‌ها بامداد امروز شنبه به یک مجلس عزا یورش بردند.

بر اساس این گزارش، یورش تروریست‌های تکفیری داعش به یک مجلس عزا در محور جنوبی استان صلاح‌الدین به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن دستکم ۱۷ تَن دیگر منجر شد. نیروهای امنیتی عراق عملیات امنیتی خود برای شناسایی عاملان این جنایت را آغاز کرده‌اند.

گفتنی است، روز گذشته ارتش و حشد شعبی مرحله دوم عملیات پاکسازی مناطق شرقی صلاح‌الدین را آغاز کرده‌اند. منابع امنیتی عراق اعلام کردند که هدف اصلی و اساسی از فاز دوم عملیات پاکسازی شرق صلاح‌الدین، مبارزه با تروریست‌ها در شهرک‌های «باره باره»، «جنکلاوه» و «کلوتبه» است.

این در حالی است که نیروهای ارتش و حشد شعبی عراق در جریان فاز اول عملیات پاکسازی محور شرقی استان صلاح‌الدین دستاوردهای زیادی را محقق ساختند و توانستند ضربات مهلکی را بر پیکره بقایای تکفیری‌ها وارد آورند.