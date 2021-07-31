سیر صعودی مبتلایان کرونا در بوشهر/ افزایش ۳.۶ برابری اسکن ریه

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: طی هفته‌های اخیر تعداد بیماران کرونایی در استان بوشهر روند افزایشی به خود گرفته و گویا قرار نیست این میزان افزایش بیماران کرونایی متوقف شود.

بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی را می‌توان یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان ابتلاء به کرونا دانست؛ جایی که گفته می‌شود میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

افزایش تعداد مبتلایان نقش مهمی در افزایش میزان آزمایش‌های تشخیصی برای شناسایی بیماران داشته است و آمارها بیانگر رشد چند برابری این آزمایش‌ها در روزهای اخیر است.

افزایش ۳.۶ برابری سی‌تی‌اسکن ریه

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش ۳.۶ برابری سی‌تی‌اسکن ریه در این بیمارستان خبر داد.

عاطفه اسفندیاری اظهار داشت: با افزایش آمار مبتلایان کرونا و نیاز به انجام سی‌تی‌اسکن ریه، مراجعه به بخش تصویربرداری بیمارستان شهدای خلیج‌فارس با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است.

وی درباره روند مراجعه بیماران کرونایی برای سی‌تی‌اسکن گفت: تعداد مراجعین افزایش‌یافته است و روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر برای تست کرونا به بخش سی‌تی‌اسکن مراجعه می‌کنند که با روند صعودی فعلی احتمال می‌رود در مردادماه نیز این تعداد همچنان افزایش داشته باشد.

اسفندیاری با اشاره به آمار موجود گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز پنجم مردادماه، اسکن‌های ریه نسبت به سال قبل ۳٫۶ برابر شده است در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹ تعداد اسکن‌های انجام‌شده بیش از پنج هزار نفر بوده است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر خاطرنشان کرد: اسکن‌های ریه در چهار ماه سال ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۸۸۰ نفر رسیده است، یک نگاه اجمالی به انجام سی‌تی‌اسکن این مرکز، خود گواه بار سنگین پاندمی کووید ۱۹ بر کادر درمان این بیمارستان است.

کاهش زمان پاسخ دهی

مسئول بخش تصویربرداری بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر نیز گفت: اگرچه پیش از این نیز بخش تصویربرداری در شیفت صبح و عصر و شیفت شب فعال بود، اما درحالی‌که حاضر، برای اسکن ریه در سه شیفت بیش از ۴۰۰ نفر پذیرش می‌شود که بی‌سابقه است.

سعید ضیا افزود: از اسفندماه ۱۳۹۸ که در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بوشهر نیز مانند دیگر مراکز درمانی، پذیرش و درمان بیماران کرونایی آغاز شد و استفاده از روش تشخیصی، سی‌تی‌اسکن ریه برای افراد مشکوک به کرونا در دستور کار قرار گرفت.

وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای ایمنی پرسنل و بیماران در مقابله با کرونا گفت: از وسایل حفاظت شخصی، گان، دستکش، رو کفشی و مواد ضدعفونی‌کننده دست و سطوح در بخش‌هایی که با بیمار ارتباط مستقیم وجود دارد، استفاده می‌شود.

ضیا تصریح کرد: همچنین چون امکان شناسایی بیماران ناقل و مبتلا وجود ندارد، قبل و بعد از اینکه هر بیماری وارد دستگاه سی‌تی‌اسکن می‌شود ضدعفونی سطوح و تجهیزات کامل صورت می‌گیرد تا از انتقال بیماری از فردی به فرد دیگر در فضای بخش سی‌تی‌اسکن جلوگیری شود.

وی افزود: برخی از پرسنل بخش تصویربرداری در این ایام مبتلا به ویروس کرونا شدند که خوشبختانه همه آنها درمان شدند و پس از بهبودی کامل به محیط کار بازگشتند.

ضیا گفت: با توجه به فشردگی کار و ارزش حیاتی اسکن ریه برای بیماران کرونایی، زمان پاسخ‌دهی به کمترین حد ممکن رسیده است و حتی در موارد مشکوک به کرونا، بعضاً جواب دهی فوری نیز انجام می‌شود و پرسنل بخش تصویربرداری اعم از پزشکان و کارشناسان برای این امر تلاش می‌کنند.