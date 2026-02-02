به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز دوشنبه (۱۳ بهمن) همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر و چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه، به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد و برای روح آن امام کبیر و مجاهد و شهدای انقلاب، علوّ درجات مسئلت کرد.

در این آیین تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه نیز در معیّت ریاست قوه قضاییه حضور داشتند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این مراسم، پیشاپیش با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج) و ایام‌الله دهه فجر، به برشمردن برخی از ابعاد شخصیتی و مبارزاتی امام راحل پرداخت و اظهار کرد: امام بزرگوار ما در عصر حاضر، کار انبیاء را کردند و بشریت را از ظلمت رهانیدند و به سوی نور هدایت کردند. نه فقط در ایران اسلامی بلکه در سرتاسر جهان، همه آزادگان، ندای امام عظیم‌الشأن را شنیدند و ظلم‌ستیز و استکبارستیز شدند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مردم‌داری امام راحل بیان داشت: امام بزرگوار ما با اتکاء و ایمان به خدا و اعتماد به مردم خداجو، بزرگترین انقلاب عصر حاضر را به سرانجام رساندند؛ فلذا ما نیز به عنوان پیروان امام (ره) موظف و مکلفیم در همین مسیر گام برداریم و لحظه‌ای از مردم جدا نشویم. اگر از مردم و به ویژه طبقات پایین جامعه غافل شویم، قطعاً آسیب می‌بینیم؛ باید تمام همت خود را معطوف و مصروف داریم تا مسائل و مشکلات مردم را حل کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: دشمن درصدد است تا نظام جمهوری اسلامی ایران را ناکارآمد جلوه دهد، فلذا باید با اهتمام نسبت به حل مسائل و مشکلات مردم، کارآمدی خود را به رخ بکشیم و این توطئه دشمن را خنثی سازیم.

رئیس عدلیه به تهدیدات نظامی و لسانی آمریکا نیز گریزی زد و عنوان کرد: دشمن این روزها با تبلیغات وسیع، سخن از ادوات و تجهیزات نظامی‌اش از ناو تا جنگنده می‌کند تا در دل‌های ما رعب و وحشت بیفکند؛ حال آنکه ما به قدرت الهی و حمایت مردمی متکی هستیم و باکی از دشمن نداریم؛ این جنگ‌ها و فتنه‌ها و ترورها، حکایت امروز و دیروز نیست؛ ما از ابتدای انقلاب درگیر این مسائل و مقولات هستیم و در تمامی مقاطع با عنایات الهی و حضور مردمی، بر آنها فائق آمده‌ایم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: توطئه‌های دشمن قطعاً پایان ندارد؛ باز هم ممکن است تجاوز، فتنه، اغتشاش و ترور در پیش باشد؛ مهم آن است که ما به ریسمان الهی چنگ زنیم و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم و لحظه‌ای از مردم غافل نشویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح عوامل و علل پیروزی بر دشمن، اظهار کرد: ما می‌توانیم بر آمریکا و جبهه مستکبران پیروز شویم، مشروط بر آنکه در همان صراط مستقیمی باشیم که امامین انقلاب به ما نمایانده‌اند؛ ما برای غلبه بر دشمنان باید نقاط ضعف‌مان را اصلاح کنیم و پیوسته در فکر مردم و رفع مشکلات مردم باشیم.

رئیس قوه قضاییه به ابعاد مختلف اغتشاشات اخیر نیز اشاره کرد و بیان داشت: در فتنه بزرگ و خشن اخیر نیز که یک کودتا بود، دست اجانب و بیگانگان آشکار شد؛ این فتنه را مردم با حضور میلیونی خود در یوم‌الله ۲۲ دی، تمام کردند و حکم بر نابودی آن دادند؛ حال وظیفه سنگین بر دوش ما کارگزاران است که این مردم زمان‌شناس و دشمن‌شناس را هر چه بیشتر تکریم کنیم و برای رفع مسائل و مشکلات‌شان، شبانه‌روزی مجاهدت کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در مواجهه با اغتشاشگران و تروریست‌ها تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با عناصر اصلی فتنه اخیر و کسانی که ترور کردند و سردمدار جنایتکاری شدند و قرآن‌سوزی و مسجدسوزی کردند، قاطعانه و بدون مماشات عمل خواهد کرد؛ البته در این مسیر، ما به هیچ وجه از دایره عدالت و انصاف و قانون خارج نخواهیم شد.

رئیس عدلیه عنوان کرد: ما قطعاً اجازه نخواهیم داد دشمن و اذناب و ایادی دشمن در کشور ما ناامنی ایجاد کنند و قطعاً سد محکمی در برابر ناامن‌کنندگان فضای ذهنی و فیزیکی جامعه خواهیم بود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل، طی سخنانی اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بدون تردید یکی از معجزات کم‌نظیر تاریخ چند سده اخیر جهان است.

وی در ادامه گفت: انسان‌ها طبیعتاً در مواقع سختی و بحرانی و وقوع معضلات و مشکلات، به یاد خدا می‌افتند ولیکن آنچه مهم است آن است که انسان‌ها در مواقع فتح و پیروزی نیز به یاد خداوند متعال و شکرگزار او باشند؛ کسانی که در اوج رفاه و پیروزی قرار دارند، باید بیش از دیگران شاکر خداوند متعال باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خمینی عنوان کرد: ما وقتی به پیروزی و فتح می‌رسیم باید منیّت‌ها را فراموش کنیم و فراموش کردن منیّت‌ها، همان عدالت است؛ عدالت در تضاد با منیّت قرار دارد و تبعیض و فساد را برنمی‌تابد؛ ما نباید در تصمیمات خود، عصبانیت، طمع و همچنین حبّ و بغض را دخیل کنیم چراکه عصبانیت، طمع و حبّ و بغض، ریشه‌های شخصی دارند.

تولیت حرم مطهر امام راحل در ادامه اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته، کشور ما یک بحران سخت و کودتای پر از دسیسه را پشت سر گذاشت؛ فاجعه‌ای که می‌توانست نه تنها ایران بلکه منطقه را به بحران بکشد، به لطف خداوند متعال که دل‌های جامعه در دست اوست، پایان پذیرفت؛ تدبیر و شجاعت رهبر معظم انقلاب نیز در جریان بحران اخیر، حقیقتاً ستودنی بود.

وی در همین رابطه گفت: ضرورت دارد که ابعاد مختلف این بحران آسیب‌شناسی شود و نکته حائز اهمیت آن است که ما باید این آسیب‌شناسی را از خودمان آغاز کنیم؛ ممکن است گرفتار منیّت‌ها شده و مسائل مهمی را فراموش کرده‌باشیم. همه ما باید مردم را از خداوند متعال ببینیم و دل‌های مردم را نیز در دست ذات باری‌تعالی بدانیم؛ روز ۲۲ دی، شاهد بودیم که دل‌های مردم در دست خداوند متعال بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خمینی تصریح کرد: در بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی، رأفت ایشان به خوبی نشان داده شد و همه نظاره کردند که ایشان بین مزدوران خارجی و فریب‌خوردگان حوادث اخیر کشور، تفکیک قائل شدند؛ در طول سنوات اخیر نیز شاهد بوده‌ایم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عزم، شناخت و همت بسیار خوبی برای عبور از این قبیل مشکلات جامعه داشته است.

وی با بیان اینکه رئیس کنونی قوه قضاییه، هم برآمده از دستگاه قضایی است و هم شناخت و فهم بسیار دقیقی از مسائل جامعه دارد، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مسند ریاست قوه قضاییه، حقاً تاثیرات خوب و ماندگاری را از خود به جای گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از بزرگترین کارهای تبلیغاتی دشمن در حال حاضر، القای بیش از واقعیت «وجود فساد در نظام» است؛ هیچکس مدعی نیست که در جامعه ما فساد وجود ندارد، اما القای بیش از حد این موضوع، یک پدیده تبلیغاتی و البته تاثیرگذار است؛ فساد در چشم مردم، پدیده‌ای غیرقابل بخشش است و با این حال می‌بینیم که متاسفانه جناح‌های سیاسی، همچنان همدیگر را به فساد متهم می‌کنند؛ ضرورت دارد که مجموعه قضایی کشور با این پدیده برخورد کند؛ نباید شرایط به نحوی باشد که هر کس بتواند به راحتی برچسب فساد را به دیگران بزند.

شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه در جریان این مراسم، با حضور در مزار شهدای حادثه انفجار تروریستی هفتم تیر و انفجار تروریستی دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، یاد و خاطره این شهدا به‌ویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی، محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین باهنر را گرامی داشت.