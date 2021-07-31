به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز الله کناری در این باره توضیح داد: با توجه به گسترش ویروس کرونا و بمنظور کمک به قطع زنجیره انتقال، لذا از روز شنبه پیش رو به مدت یک هفته هیچ گونه خدمتی به مسافرین جزایر قشم و هرمز در بندر شهید حقانی بندرعباس ارائه نمی‌شود.

وی همچنین افزود: از مسافرین محترم این جزایر درخواست می‌شود از مراجعه به بندر شهید حقانی خودداری کنند.

فرماندار بندرعباس اعلام کرد: از روز شنبه ۹ مرداد ماه فقط شهروندان قشمی و هرمزی از بندرعباس به قشم و هرمز و فقط مسافران غیر قشمی از قشم و غیر هرمزی از هرمز به بندرعباس منتقل می‌شوند و از ارائه خدمت به سایر متقاضیان و مسافران خودداری خواهد شد.